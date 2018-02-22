網售農產品 7成不合格 多標「有機」

2018-02-22 23:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ／台北報導



北市法務局、產發局抽查實體及網路通路農產品，昨公布查核結果，圖為產發局人員到農場抽查。 圖／台北市法務局提供 分享 facebook

台北市政府抽查網路販售農產品，17件竟有12件違規，不合格率高達7成以上，多為棗精、茶類、油品、生鮮蔬果，未經驗證就標示「有機」等字樣，甚至有違法使用政府核准「產銷履歷農產品」標章賣葡萄，全遭下架並開罰6萬以上。

北市抽查 多數未經驗證

北市府產發局表示，去年中某業者在專門販售生鮮蔬果的網路平台，違法使用「產銷履歷農產品」賣自家葡萄，經查屬實，依「農產品生產及驗證管理法」開罰20萬並要求業者將產品下架。北市府法務局主任消保官何修蘭說，擅自使用標章屬重大違規，最高可罰到100萬。

北市法務局、產發局抽查實體及網路通路農產品，昨公布查核結果，圖為產發局人員到賣場抽查。 圖／台北市法務局提供 分享 facebook

經查違規的網路販售農產品中，農產品未經驗證就標示「有機」等字樣者，占網路農產品違規件數最多，共計11件，包括棗精、茶類、油品、生鮮蔬果等項目；查核時已勒令業者下架不得販售，並分別依法裁罰6萬元到30萬元不等。

鼓勵檢舉 將給裁罰金的2成獎金

產發局專門委員劉永修表示， 為鼓勵消費者檢舉違反農產品生產及驗證管理法案件，去年已訂定「台北市政府檢舉違反農產品生產及驗證管理法案件獎勵發給要點」，若檢舉屬實，經裁處罰鍰金額為20萬元以上的違法情事且裁處確定，即可按裁罰總金額的20%發放獎金。

去年北市有名消費者因成功檢舉重大農產品違規標章案件，獲頒4萬元獎金，產發局鼓勵消費者多留意不法農產品，提出事證，勇於檢舉。