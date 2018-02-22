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「魚美人」邵氏影后李菁驚傳家中暴斃 享年69歲

小四生沈溺手遊暴打老母 醫師這麼說

2018-02-22 20:36聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

北市一名小學四年級男童，寒假期間天天窩在家中玩手遊，家人出遊希望他放下手機，男童卻惡言相向，媽媽出言勸說竟被一陣暴打。三軍總醫院精神部主任葉啟斌表示，這位媽媽只要勸兒子別玩手機就會被打，因此出現憂鬱症狀，家人將兩人送醫，男童確定是「嚴重手機問題使用症」。

葉啟斌指出，過去以「網路成癮症」形容沈溺網路的民眾，由於太過汙名化，近期改稱手機問題使用症。寒假剛結束，手機問題使用症患者比往常增加一成，若暑假過後，推估平均增加約兩到三成以上。

八里療養院主任張自強表示，寒假時間雖然短暫，但天天打電動、玩手遊，短時間內大量累積，若加上現實中有人際關係不佳、成績不好等狀況，會更容易讓孩子們想脫離現實，沈溺於虛擬之中。

改善手機成癮，張自強建議，家長應從旁協助，幫忙孩子規畫時間，逐步減少玩手遊、電動的時間，同步培養他第二興趣轉移其注意力；若情形嚴重，孩子出現脾氣不好、沒有耐心，開口閉口都是虛擬世界的話語等狀況，嚴重影響日常生活者，就需要尋求醫師協助。

葉啟斌提醒，面對嚴重成癮的孩子，家長千萬別做出極端行為，如丟掉手機、鎖網路等，孩子網路成癮並非一日之寒，突然要他接受完全沒有手機、網路的世界，反彈可能更大。曾有家長認為孩子講都講不聽，憤而丟了孩子手機，讓孩子崩潰到失去理智，憎恨父母也不願接受溝通，最後離家出走，或是偷偷摸摸自購手機，深夜繼續玩，與家長隔閡愈來愈深。

對於這類嚴重患者，家長、醫師通常需要跟孩子搏感情，幫助他們知道自己的問題在哪裡，孩子若是可以理解、願意戒斷，必須要給他們足夠時間來戒斷，需要好幾年都有可能。葉啟斌呼籲，家長千萬別一開始就給孩子手機作為玩伴，且一定要控制孩子使用手機的時間。

葉啟斌表示，很多孩子會跟家長說，「再給我玩一分鐘」，最後卻多玩了一個小時，一旦超過時間就叫做「失控」，提醒家長注意，也別孩子在網路或手遊世界中，得到逃避現實的成就感，避免沈迷。

•你也有手機問題使用症嗎？

症狀1：只要沒網路、手機，感到恐慌焦慮甚至憤怒

症狀2：手機嚴重影響日常生活，如睡不著、睡不好

症狀3：難區分現實與虛擬，開口閉口皆遊戲話術、場景

症狀4：個性突然變得暴力，言語變得粗俗

症狀5：難以克制自己想使用手機、網路的衝動

資料來源／八里療養院主任張自強、三總精神部主任葉啟斌

醫師指出，寒假剛結束，手機問題使用症患者比往常增加一成。本報資料照片
醫師指出，寒假剛結束，手機問題使用症患者比往常增加一成。本報資料照片
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寒假患者八里

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