衛福部行文衛生局函釋 明文禁止性扭轉治療

2018-02-22 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



衛福部今天函釋各縣市衛生局等單位，明文說明性傾向並非是「疾病」，諮詢專家學者皆認為各方面的醫學領域均無性傾向扭轉治療，認定性傾向治療不屬於醫療行為，若是強制要求民眾接受性扭轉治療，將可依法開罰，也可能觸犯到刑法。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

衛生福利部去年年底預告「性傾向扭轉治療」，但反彈聲浪不斷，衛福部今天函釋各縣市衛生局等單位，明文說明性傾向並非是「疾病」，諮詢專家學者皆認為各方面的醫學領域均無性傾向扭轉治療，認定性傾向治療不屬於醫療行為，若是強制要求民眾接受性扭轉治療，將可依法開罰，也可能觸犯到刑法。

衛福部醫事司長石崇良表示，治療行為係指疾病經過醫療專業的介入後，可獲得改善，因此針對性傾向扭轉治療一案，得先釐清「性傾向」是否為一種疾病，衛福部查遍國際上的相關資訊，皆未將「性傾向」列為是一種疾病，既然不是一種疾病，醫師也不得針對「非疾病」進行治療，也就是不得執行性傾向的醫療行為。

石崇良表示，因為上述理由，衛福部才會在前年年底預告「性傾向扭轉治療」，納為「醫師法」為不得執行的醫療行為；若是有任何機構或是醫療人員，執行「性傾向扭轉治療」，對象若是未成年，將違反「兒童及少年福利與權益保障法」可依法開罰；若是針對成年人進行強制性的性傾向扭轉治療，則是涉嫌違反「刑法」強制罪，可依法判處三年以下的有期徒刑、拘役或是300元以下的罰金。

石崇良表示，民眾若是自認自己需要進行性扭轉輔導，仍可以尋求精神科醫師的協助，但是強調必須出於「自願性」，他人絕對不得強行要求進行性扭轉治療，一旦有涉嫌強制行為統統違法。