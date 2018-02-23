藥怎麼吃？ 專人教外籍看護搞懂3R

2018-02-23 00:02 聯合報 陳浩銘／國軍高雄總醫院左營分院臨床藥學組長



廖先生(右起)與印尼籍看護，感謝藥師提供印尼語用藥說明，並與看護一一確認藥品使用。 圖／陳浩銘提供 分享 facebook

廖先生因為工作，時常在外奔波，年邁的母親只能交由印尼籍看護，協助生活照顧及協助給藥。但廖媽媽總共要吃九種藥物，有的每天早上使用一次，有的每天飯後兩次，有的睡前一顆，有的又是需要時才使用，雖然藥袋上有中英文說明，但印尼看護工無法理解，使廖媽媽用藥存在錯誤的風險，很可能因複雜的用藥頻率，讓看護給錯藥。

台灣人口老化，青壯年多無法在家陪伴照顧長者，類似廖媽媽這樣由外籍看護照顧及協助給藥者，估計全台有20萬人以上。年長者常因多重疾病而需使用較多的藥物，又恐因失智或言語困難等因素，無法順暢表達藥物造成的副作用，當發現吃錯藥時，往往為時已晚。

在不識中、英文的外籍看護協助給藥時，如何確保3R，即right time、right patient、right drug（正確的時間、病人和藥物），實為醫療照護者的挑戰。根據國外研究，給藥者不識字，用藥疏失比率為一般人3.4倍。

為解決外籍看護工或其他外籍人士的用藥說明問題，藥袋上的藥物使用指示，除了中、英文，還須能夠有印尼、越南、泰國等文字，提供簡易的用藥說明，再經由藥師細心解說，確認外籍朋友能夠知曉正確的用藥指示，確保病人的用藥安全。

高市多家醫院已啟動相關服務，廖媽媽的外籍看護經由藥師仔細指導，並且交付印尼文的用藥指示單張，更能夠確認哪顆藥是何時吃的，廖先生對於醫院提供這樣的服務，備感放心與心存感謝。