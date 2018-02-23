親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

揭開中共殲-10戰機秘密基地 設計師...從挑糞做起！

我的經驗／大魚大肉後 腹式呼吸緩解便祕

2018-02-23 00:02聯合報 蔡雲雀／台北市

國人若膳食纖維攝取不足，加上不愛喝水，沒有時間運動，便祕成為許多人的困擾。 圖／...
國人若膳食纖維攝取不足，加上不愛喝水，沒有時間運動，便祕成為許多人的困擾。 圖／聯合報系資料照片
分享

農曆新年剛過，餐桌上難免出現大魚大肉，少了蔬菜纖維，我擔心便祕會再度上身，肛門緊塞住，那便便變硬變小了，總無法像往常順利排出。

初一，我選擇吃素，讓腸胃不會因過年而過量或暴飲暴食，撐大了胃口或難以消化；近二、三年，每逢過年便便很不順時，就喝自泡的下午茶，讓腸蠕動促進排便，若奏效，便便可以排2至3次，似乎不清空腸道誓不休矣。

有時又會很遲鈍無任何反應，只好蹲坐馬桶，依循醫師建議「放輕鬆」冥想。一開始聽見醫師建議還不太能理解，後來想到有些人排便不正常或便祕，會想盡辦法灌腸、吃瀉藥，可見便便不順暢的人生會變得多無奈。

半信半疑下，我姑且一試醫師的建議，不吃解便藥，僅放輕鬆用腹式呼吸法，將注意力集中在肛門，沒想到第一次就奏效。

心裡開始些許相信「用意念真的能解便祕之苦」，爾後，每逢遇上便祕，都試著用這種方法排便，另外，解便後我還會用棉花棒，沾些許凡士林輕擦肛門口，讓稍早的緊繃感減緩一些。

喜歡過年的氛圍卻不喜歡年節飲食方式，只有與這便祕的懊惱和平共處，過去這類假期性的便祕總是無法消失，必須秉持著忍一忍就過了的想法，如今在用「對」了方法後，也能夠身心舒暢。

專業觀點／便祕揪元凶 別急著用藥

國人飲食習慣改變，幾乎三餐外食，膳食纖維攝取不足，加上不愛喝水，沒有時間運動，便祕成為多數台灣人的困擾。除了飲食，疾病也可能是造成便祕的原因，如大腸癌、腸阻塞、小腸腫瘤等，因此發現便祕後，應該要先釐清到底是何種原因造成便祕。

醫學上對於便祕的定義，是每周排便次數低於2次以下，一周若低於3次，就得思考近期飲食是否出了什麼狀況，是否未達到均衡飲食的標準，這時可多吃蔬果改善，也建議可以多蹲廁所，慢慢幫助排便。

若是以時間來判別便祕，長期或經特定行為後出現的便祕，屬於功能性便祕，特定行為指搭乘長途飛機出國旅遊，突然便祕，或熬夜、工作壓力大等，都可能造成便祕，改善飲食習慣與生活即可逐步改善。

短時間出現的便祕，如近2周內，飲食及生活習慣照舊，卻發生便祕，就可能是疾病引起，應盡速就醫，做糞便潛血檢查釐清便祕發生的原因。

許多民眾面對便祕，多先使用藥物，其實並不正確，建議應該要先多喝水、多吃蔬果，也可以採取腹式呼吸法幫助排便。但上述方法並非每人都有效，平時容易便祕的民眾，也可以多喝幫助腸胃蠕動的優酪乳、乳酸菌等改善。

如果上述方法都無法改善便祕，使用軟便劑、瀉藥或浣腸需經過醫師處方，以免過度濫用恐怕會有依賴性，未來若是沒有使用藥物就可能會大不出來。

諮詢╱新光醫院胃腸肝膽科主治醫師朱光恩

整理╱記者陳雨鑫

醫師下午茶大腸癌

相關新聞

昨春雷響！彭啟明：代表春天來了 天氣變化幅度加大

2018-02-23 08:21

玉山昨晚降雪 目前積雪4公分

2018-02-23 08:17

今晨低溫11度 冷氣團減弱白天回暖

2018-02-23 05:07

汽燃費溢繳1.1億 至少17萬車主重複繳

2018-02-23 00:21

萬一碰撞… 孩童用金屬、玻璃吸管 小心穿刺傷

2018-02-23 00:22

北北桃高公共自行車險 第二季上路

2018-02-23 00:21

未來1周天氣數變！ 吳德榮：北台灣影響特別大

2018-02-23 06:50

出門注意 西半部空品不佳、高屏現紅害

2018-02-23 05:27

健康你我他／蘿蔔排骨酥 幸福媽媽味

2018-02-23 00:02

藥怎麼吃？ 專人教外籍看護搞懂3R

2018-02-23 00:02

網購防受騙／確認標章號碼 再查證

2018-02-22 23:32

網售農產品 7成不合格 多標「有機」

2018-02-22 23:31

小四生沉溺手遊暴打老母 醫師這麼說

2018-02-22 20:36

衛福部行文衛生局函釋 明文禁止性扭轉治療

2018-02-22 20:21

飯店元宵齊登場 百味紛呈慶新年

2018-02-22 19:39

UMIJI國五預約旅行 最快清明正式上架

2018-02-22 18:52

最快2020 我國成為口蹄疫非疫區

2018-02-22 18:48

寒害農漁作物損失 破8千萬

2018-02-22 18:48

冷！桃園新屋11.4度 明晨下探11度白天就回暖

2018-02-22 18:47

縫被單的針忘記取下 刺進婦人的右側胸

2018-02-22 18:05

國泰航空宣布 11月直航開普敦

2018-02-22 18:04

「經肛門微創手術」切直腸腫瘤 38歲男成功保住肛門

2018-02-22 17:48

受蝙蝠大便啟發 學者找到中藥界「威而鋼」

2018-02-22 17:08

限時3天！ 加拿大航空推台北-北美來回11,900元起

2018-02-22 16:36

台灣直飛紐西蘭！ 台北-奧克蘭今年11月開航

2018-02-22 16:17

怕掉髮不化療 婦人罹乳癌開刀後復發

2018-02-22 16:01

不鏽鋼吸管你丟我撿？星巴克回收 台灣要推

2018-02-22 15:59

台灣10大好湯出爐！ 關子嶺溫泉奪冠

2018-02-22 14:54

檢舉不法旅行社、旅館 觀光局預告獎金最高10萬

2018-02-22 14:53

睽違13年！紐航11月重返台灣 直飛奧克蘭2.7萬起

2018-02-22 14:34

阿嬤過年後痠痛胸悶 竟是太寂寞

2018-02-22 14:22

挑戰巴哈無伴奏組曲 傅永和推低音提琴版本

2018-02-22 14:15

孩童也有「收假症候群」 家長預防有撇步

2018-02-22 14:11

華信馬公班機2度異常 調度另架支援

2018-02-22 13:52

年後繼續玩！春遊小旅行 高鐵車票加10元住一晚

2018-02-22 13:30

民眾檢舉違規網售農產品 一人獲4萬獎金

2018-02-22 13:25

擴散條件不佳 南部空氣品質「橘色提醒」

2018-02-22 13:10

台灣近視有三個世界之最 但眼科醫師相對不夠

2018-02-22 12:50

花50元中50萬彩金 彰化阿嬤樂領厚厚現金

2018-02-22 11:59
看更多

熱門文章

不鏽鋼吸管你丟我撿？星巴克回收 台灣要推

2018-02-22 15:59

年後繼續玩！春遊小旅行 高鐵車票加10元住一晚

2018-02-22 13:30

「擠滿百人的無聲候診間」 日本醫院這幕讓台灣醫生好感動

2018-02-22 11:31

穿再少都無感！已婚男人不碰太太的3個原因

2018-02-22 15:55

汽燃費溢繳1.1億 至少17萬車主重複繳

2018-02-23 00:21

勞基新法3月1日上路 你公司是優先勞檢行業？

2018-02-22 14:15

花50元中50萬彩金 彰化阿嬤樂領厚厚現金

2018-02-22 11:59

台北捷運徵才229人 月薪最高5.4萬

2018-02-22 11:15

睽違13年！紐航11月重返台灣 直飛奧克蘭2.7萬起

2018-02-22 14:34

星巴克新咖啡搶先看！蝶豆花漾出紫色神秘

2018-02-22 10:54

今晨低溫11度 冷氣團減弱白天回暖

2018-02-23 05:07

小四生沉溺手遊暴打老母 醫師這麼說

2018-02-22 20:36

米蘭時裝周／拎著頭顱走秀 Gucci怪出新境界

2018-02-22 13:17

檢舉不法旅行社、旅館 觀光局預告獎金最高10萬

2018-02-22 14:53

未來1周天氣數變！ 吳德榮：北台灣影響特別大

2018-02-23 06:50

台灣旅客不愛住飯店 木屋、樹屋、百年老屋出線！

2018-02-22 10:07

受蝙蝠大便啟發 學者找到中藥界「威而鋼」

2018-02-22 17:08

昨春雷響！彭啟明：代表春天來了 天氣變化幅度加大

2018-02-23 08:21

直飛奧克蘭！紐西蘭航空復飛台灣 11月1日首航

2018-02-22 11:21

向機器人討工作？「21世紀最性感職業」年薪破百萬

2018-02-22 11:53

影／不買票硬闖月台 平溪線稀有乘客山羌受困

2018-02-22 13:01

怕掉髮不化療 婦人罹乳癌開刀後復發

2018-02-22 16:01

限時3天！ 加拿大航空推台北-北美來回11,900元起

2018-02-22 16:36

今日星座運勢／巨蟹 注意身體健康 工作運貴人運佳

2018-02-23 00:00

台灣10大好湯出爐！ 關子嶺溫泉奪冠

2018-02-22 14:54

酷聖石「重乳酪草莓」登場 限定三天第2杯20元

2018-02-21 23:06

「經肛門微創手術」切直腸腫瘤 38歲男成功保住肛門

2018-02-22 17:48

新竹市大型徵才活動 部份職缺起薪6萬

2018-02-22 12:56

104：AI人才缺逾6000人 碩士是基本門檻

2018-02-22 12:15

去年逾萬病人跌倒5摔死 恐與藥物影響有關

2018-02-22 11:47

縫被單的針忘記取下 刺進婦人的右側胸

2018-02-22 18:05

阿嬤過年後空虛胸悶 原來是「空巢綜合症」

2018-02-22 10:17

限時3天促銷！加拿大航空北美來回11900元起

2018-02-22 15:38

台灣近視有三個世界之最 但眼科醫師相對不夠

2018-02-22 12:50

台灣直飛紐西蘭！ 台北-奧克蘭今年11月開航

2018-02-22 16:17

勞動部要求10大手搖飲業者 不可任意減班

2018-02-22 13:12

婚姻故事／孝順的男人

2018-02-23 06:00

網售農產品 7成不合格 多標「有機」

2018-02-22 23:31

油價喊漲 汽柴油下週估調升2至3角

2018-02-22 11:13

企業挑社會新鮮人 態度比專業度更重要

2018-02-22 15:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top