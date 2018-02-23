我的經驗／大魚大肉後 腹式呼吸緩解便祕

2018-02-23 00:02 聯合報 蔡雲雀／台北市



國人若膳食纖維攝取不足，加上不愛喝水，沒有時間運動，便祕成為許多人的困擾。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

農曆新年剛過，餐桌上難免出現大魚大肉，少了蔬菜纖維，我擔心便祕會再度上身，肛門緊塞住，那便便變硬變小了，總無法像往常順利排出。

初一，我選擇吃素，讓腸胃不會因過年而過量或暴飲暴食，撐大了胃口或難以消化；近二、三年，每逢過年便便很不順時，就喝自泡的下午茶，讓腸蠕動促進排便，若奏效，便便可以排2至3次，似乎不清空腸道誓不休矣。

有時又會很遲鈍無任何反應，只好蹲坐馬桶，依循醫師建議「放輕鬆」冥想。一開始聽見醫師建議還不太能理解，後來想到有些人排便不正常或便祕，會想盡辦法灌腸、吃瀉藥，可見便便不順暢的人生會變得多無奈。

半信半疑下，我姑且一試醫師的建議，不吃解便藥，僅放輕鬆用腹式呼吸法，將注意力集中在肛門，沒想到第一次就奏效。

心裡開始些許相信「用意念真的能解便祕之苦」，爾後，每逢遇上便祕，都試著用這種方法排便，另外，解便後我還會用棉花棒，沾些許凡士林輕擦肛門口，讓稍早的緊繃感減緩一些。

喜歡過年的氛圍卻不喜歡年節飲食方式，只有與這便祕的懊惱和平共處，過去這類假期性的便祕總是無法消失，必須秉持著忍一忍就過了的想法，如今在用「對」了方法後，也能夠身心舒暢。

專業觀點／便祕揪元凶 別急著用藥

國人飲食習慣改變，幾乎三餐外食，膳食纖維攝取不足，加上不愛喝水，沒有時間運動，便祕成為多數台灣人的困擾。除了飲食，疾病也可能是造成便祕的原因，如大腸癌、腸阻塞、小腸腫瘤等，因此發現便祕後，應該要先釐清到底是何種原因造成便祕。

醫學上對於便祕的定義，是每周排便次數低於2次以下，一周若低於3次，就得思考近期飲食是否出了什麼狀況，是否未達到均衡飲食的標準，這時可多吃蔬果改善，也建議可以多蹲廁所，慢慢幫助排便。

若是以時間來判別便祕，長期或經特定行為後出現的便祕，屬於功能性便祕，特定行為指搭乘長途飛機出國旅遊，突然便祕，或熬夜、工作壓力大等，都可能造成便祕，改善飲食習慣與生活即可逐步改善。

短時間出現的便祕，如近2周內，飲食及生活習慣照舊，卻發生便祕，就可能是疾病引起，應盡速就醫，做糞便潛血檢查釐清便祕發生的原因。

許多民眾面對便祕，多先使用藥物，其實並不正確，建議應該要先多喝水、多吃蔬果，也可以採取腹式呼吸法幫助排便。但上述方法並非每人都有效，平時容易便祕的民眾，也可以多喝幫助腸胃蠕動的優酪乳、乳酸菌等改善。

如果上述方法都無法改善便祕，使用軟便劑、瀉藥或浣腸需經過醫師處方，以免過度濫用恐怕會有依賴性，未來若是沒有使用藥物就可能會大不出來。

諮詢╱新光醫院胃腸肝膽科主治醫師朱光恩

整理╱記者陳雨鑫