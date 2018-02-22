飯店元宵齊登場 百味紛呈慶新年

2018-02-22 19:39 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



元宵節將至，賞花燈、猜燈謎之餘，元宵湯圓也是重頭戲，無論炸、煮、鹹、甜，此時滋味總是百味紛呈，一年比一年精彩，像是台北君悅飯店首度於各餐廳推出酒釀芝麻、炸花生、擂沙芝麻、桂花流沙、黃金流沙等口味；曾創下單周賣出5,000顆的台北國賓大飯店炸元宵，今年開放預訂同樣熱門；台北喜來登請客樓今年也端出古早味「酒釀芝麻湯圓」、「桂花芝麻湯圓」迎賓。

迎接元宵節，湯圓成為家家戶戶桌上必備美味，台北君悅飯店今年首次開賣湯圓，雲錦中餐廳、漂亮廣式海鮮餐廳及一樓Baguette禮品烘焙坊分別提供不同口味，買氣活絡。雲錦中餐廳推出酒釀芝麻湯圓，將甘甜酒釀搭上Q彈芝麻湯圓，還有炸花生、鮮肉湯圓，每份2-3顆，售價200元+10%起。漂亮廣式海鮮餐廳則有擂沙芝麻湯圓、桂花流沙湯圓，每份190元+10%起，每日限量供應。Baguette禮品烘焙坊則外賣大人氣黃金流沙湯圓、芝麻湯圓，業者透露買氣暢旺，可以回家自己水煮或油炸，每份10顆300元，數量有限，2月24日開賣至3月2日。

台北國賓古早味炸元宵人氣不墜，曾創下單周5,000顆銷售紀錄，今年川菜廳推出抹茶榛果、芝麻、花生三種口味供選，師傅們一一手桿製成，黃金外皮撒上花生粉，酥脆富嚼勁，道地滋味在記憶中留下印記，今年特別推出清新抹茶榛果餡，翻玩創意，2月24日起開放預訂，生元宵每盒12粒售價900元，現炸元宵每盒12粒售價960元（抹茶榛果、芝麻、花生各4粒），單粒炸元宵售價80元，活動至3月2日。