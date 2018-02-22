親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

選舉口號？鄭文燦盼機捷A11到A15免費搭 桃捷這樣回

「魚美人」邵氏影后李菁驚傳家中暴斃 享年69歲

飯店元宵齊登場 百味紛呈慶新年

2018-02-22 19:39聯合報 記者沈佩臻╱即時報導

元宵節將至，賞花燈、猜燈謎之餘，元宵湯圓也是重頭戲，無論炸、煮、鹹、甜，此時滋味總是百味紛呈，一年比一年精彩，像是台北君悅飯店首度於各餐廳推出酒釀芝麻、炸花生、擂沙芝麻、桂花流沙、黃金流沙等口味；曾創下單周賣出5,000顆的台北國賓大飯店炸元宵，今年開放預訂同樣熱門；台北喜來登請客樓今年也端出古早味「酒釀芝麻湯圓」、「桂花芝麻湯圓」迎賓。

迎接元宵節，湯圓成為家家戶戶桌上必備美味，台北君悅飯店今年首次開賣湯圓，雲錦中餐廳、漂亮廣式海鮮餐廳及一樓Baguette禮品烘焙坊分別提供不同口味，買氣活絡。雲錦中餐廳推出酒釀芝麻湯圓，將甘甜酒釀搭上Q彈芝麻湯圓，還有炸花生、鮮肉湯圓，每份2-3顆，售價200元+10%起。漂亮廣式海鮮餐廳則有擂沙芝麻湯圓、桂花流沙湯圓，每份190元+10%起，每日限量供應。Baguette禮品烘焙坊則外賣大人氣黃金流沙湯圓、芝麻湯圓，業者透露買氣暢旺，可以回家自己水煮或油炸，每份10顆300元，數量有限，2月24日開賣至3月2日。

台北國賓古早味炸元宵人氣不墜，曾創下單周5,000顆銷售紀錄，今年川菜廳推出抹茶榛果、芝麻、花生三種口味供選，師傅們一一手桿製成，黃金外皮撒上花生粉，酥脆富嚼勁，道地滋味在記憶中留下印記，今年特別推出清新抹茶榛果餡，翻玩創意，2月24日起開放預訂，生元宵每盒12粒售價900元，現炸元宵每盒12粒售價960元（抹茶榛果、芝麻、花生各4粒），單粒炸元宵售價80元，活動至3月2日。

至於台北喜來登則於請客樓推出「喜綵饗圓月」元宵湯圓，包含正宗古早味「酒釀芝麻湯圓」及節慶限定「桂花芝麻湯圓」，其中，滑順甘甜的酒釀湯底在滾燙時順勢加入蛋液攪拌，蛋香在口中漾開，打造復古滋味；桂花芝麻湯圓則以濃郁芝麻餡搭上馥郁清香桂花蜜湯底，每款180元+10%，即日起於午晚餐供應至3月2日止。

台北喜來登請客樓於2月21起至3月2日推出喜綵饗圓月，每款180元+10%。圖／...
台北喜來登請客樓於2月21起至3月2日推出喜綵饗圓月，每款180元+10%。圖／台北喜來登大飯店提供
分享
Baguette禮品‧烘焙坊供應黃金流沙湯圓、芝麻湯圓外帶，每份10顆300元。...
Baguette禮品‧烘焙坊供應黃金流沙湯圓、芝麻湯圓外帶，每份10顆300元。圖／台北君悅酒店提供
分享
Baguette禮品‧烘焙坊供應黃金流沙湯圓、芝麻湯圓外帶，每份10顆300元。...
Baguette禮品‧烘焙坊供應黃金流沙湯圓、芝麻湯圓外帶，每份10顆300元。圖／台北君悅酒店提供
分享
台北國賓大飯店川菜廳2月24日起開放預訂抹茶榛果、芝麻、花生三種元宵，每盒12粒...
台北國賓大飯店川菜廳2月24日起開放預訂抹茶榛果、芝麻、花生三種元宵，每盒12粒900元起，單粒炸元宵售價80元。圖／台北國賓大飯店提供
分享
台北國賓大飯店川菜廳2月24日起開放預訂抹茶榛果、芝麻、花生三種元宵，每盒12粒...
台北國賓大飯店川菜廳2月24日起開放預訂抹茶榛果、芝麻、花生三種元宵，每盒12粒900元起，單粒炸元宵售價80元。圖／台北國賓大飯店提供
分享
Baguette禮品‧烘焙坊供應黃金流沙湯圓、芝麻湯圓外帶，每份10顆300元。...
Baguette禮品‧烘焙坊供應黃金流沙湯圓、芝麻湯圓外帶，每份10顆300元。圖／台北君悅酒店提供
分享
Baguette禮品‧烘焙坊供應黃金流沙湯圓、芝麻湯圓外帶，每份10顆300元。...
Baguette禮品‧烘焙坊供應黃金流沙湯圓、芝麻湯圓外帶，每份10顆300元。圖／台北君悅酒店提供
分享

元宵節喜來登

相關新聞

小四生沈溺手遊暴打老母 醫師這麼說

2018-02-22 20:36

不鏽鋼吸管你丟我撿？星巴克回收 台灣要推

2018-02-22 15:59

檢舉不法旅行社、旅館 觀光局預告獎金最高10萬

2018-02-22 14:53

睽違13年！紐航11月重返台灣 直飛奧克蘭2.7萬起

2018-02-22 14:34

花50元中50萬彩金 彰化阿嬤樂領厚厚現金

2018-02-22 11:59

「擠滿百人的無聲候診間」 日本醫院這幕讓台灣醫生好感動

2018-02-22 11:31

衛福部行文衛生局函釋 明文禁止性扭轉治療

2018-02-22 20:21

UMIJI國五預約旅行 最快清明正式上架

2018-02-22 18:52

最快2020 我國成為口蹄疫非疫區

2018-02-22 18:48

寒害農漁作物損失 破8千萬

2018-02-22 18:48

冷！桃園新屋11.4度 明晨下探11度白天就回暖

2018-02-22 18:47

縫被單的針忘記取下 刺進婦人的右側胸

2018-02-22 18:05

國泰航空宣布 11月直航開普敦

2018-02-22 18:04

「經肛門微創手術」切直腸腫瘤 38歲男成功保住肛門

2018-02-22 17:48

受蝙蝠大便啟發 學者找到中藥界「威而鋼」

2018-02-22 17:08

限時3天！ 加拿大航空推台北-北美來回11,900元起

2018-02-22 16:36

台灣直飛紐西蘭！ 台北-奧克蘭今年11月開航

2018-02-22 16:17

怕掉髮不化療 婦人罹乳癌開刀後復發

2018-02-22 16:01

台灣10大好湯出爐！ 關子嶺溫泉奪冠

2018-02-22 14:54

阿嬤過年後痠痛胸悶 竟是太寂寞

2018-02-22 14:22

挑戰巴哈無伴奏組曲 傅永和推低音提琴版本

2018-02-22 14:15

孩童也有「收假症候群」 家長預防有撇步

2018-02-22 14:11

華信馬公班機2度異常 調度另架支援

2018-02-22 13:52

年後繼續玩！春遊小旅行 高鐵車票加10元住一晚

2018-02-22 13:30

民眾檢舉違規網售農產品 一人獲4萬獎金

2018-02-22 13:25

擴散條件不佳 南部空氣品質「橘色提醒」

2018-02-22 13:10

台灣近視有三個世界之最 但眼科醫師相對不夠

2018-02-22 12:50

去年逾萬病人跌倒5摔死 恐與藥物影響有關

2018-02-22 11:47

直飛奧克蘭！紐西蘭航空復飛台灣 11月1日首航

2018-02-22 11:21

油價喊漲 汽柴油下週估調升2至3角

2018-02-22 11:13

遊墾丁不貴 潮間帶深度之旅僅250元

2018-02-22 10:23

阿嬤過年後空虛胸悶 原來是「空巢綜合症」

2018-02-22 10:17

東部海域地震 花蓮市有感搖25.98秒

2018-02-22 10:11

高屏空氣品質差 興達電廠自主降載減排

2018-02-22 10:03

東部海域規模5.6地震 台鐵一列次延誤21分

2018-02-22 09:02

越晚溫度越低！今降雨機率提高 入夜至明晨最冷

2018-02-22 08:17

乍寒還暖！吳德榮：未來1周天氣變化快速

2018-02-22 07:39

東部海域規模5.6地震全台有感 台東5級

2018-02-22 07:26

冷氣團發威！今夜明晨最冷 低溫下探12度

2018-02-22 05:35
看更多

熱門文章

不鏽鋼吸管你丟我撿？星巴克回收 台灣要推

2018-02-22 15:59

東部海域規模5.6地震全台有感 台東5級

2018-02-22 07:26

年後繼續玩！春遊小旅行 高鐵車票加10元住一晚

2018-02-22 13:30

「擠滿百人的無聲候診間」 日本醫院這幕讓台灣醫生好感動

2018-02-22 11:31

乍寒還暖！吳德榮：未來1周天氣變化快速

2018-02-22 07:39

勞基新法3月1日上路 你公司是優先勞檢行業？

2018-02-22 14:15

花50元中50萬彩金 彰化阿嬤樂領厚厚現金

2018-02-22 11:59

冷氣團發威！今夜明晨最冷 低溫下探12度

2018-02-22 05:35

台北捷運徵才229人 月薪最高5.4萬

2018-02-22 11:15

1天2落軌 台鐵「升降式月台門」加快腳步

2018-02-21 23:44

不再低俗醜惡 台灣電子花車攻進東京現代美術館

2018-02-21 22:37

睽違13年！紐航11月重返台灣 直飛奧克蘭2.7萬起

2018-02-22 14:34

童年記憶／黃梅調與代工歲月

2018-02-22 06:00

今日星座運勢／牡羊 判斷能力較弱 避免做重大決定

2018-02-22 00:00

為母心情／寶媽武藝十八般

2018-02-22 06:00

米蘭時裝周／拎著頭顱走秀 Gucci怪出新境界

2018-02-22 13:17

親子手牽手／生產的溫柔與殘酷

2018-02-22 06:00

星巴克新咖啡搶先看！蝶豆花漾出紫色神秘

2018-02-22 10:54

越晚溫度越低！今降雨機率提高 入夜至明晨最冷

2018-02-22 08:17

單耳聽障者：給我身心障礙資格

2018-02-22 00:31

直飛奧克蘭！紐西蘭航空復飛台灣 11月1日首航

2018-02-22 11:21

檢舉不法旅行社、旅館 觀光局預告獎金最高10萬

2018-02-22 14:53

台灣旅客不愛住飯店 木屋、樹屋、百年老屋出線！

2018-02-22 10:07

向機器人討工作？「21世紀最性感職業」年薪破百萬

2018-02-22 11:53

酷聖石「重乳酪草莓」登場 限定三天第2杯20元

2018-02-21 23:06

胖老爹3月起漲價！ 套餐最高調漲30元

2018-02-21 21:08

限時3天！ 加拿大航空推台北-北美來回11,900元起

2018-02-22 16:36

穿再少都無感！已婚男人不碰太太的3個原因

2018-02-22 15:55

「小丑女」瑪格羅比 經典黑白點綴美鑽優雅不敗

2018-02-22 12:27

台灣10大好湯出爐！ 關子嶺溫泉奪冠

2018-02-22 14:54

104：AI人才缺逾6000人 碩士是基本門檻

2018-02-22 12:15

影／不買票硬闖月台 平溪線稀有乘客山羌受困

2018-02-22 13:01

受蝙蝠大便啟發 學者找到中藥界「威而鋼」

2018-02-22 17:08

去年逾萬病人跌倒5摔死 恐與藥物影響有關

2018-02-22 11:47

又要開搶了！BV設計師跨界UNIQLO

2018-02-22 15:37

縫被單的針忘記取下 刺進婦人的右側胸

2018-02-22 18:05

「經肛門微創手術」切直腸腫瘤 38歲男成功保住肛門

2018-02-22 17:48

阿嬤過年後空虛胸悶 原來是「空巢綜合症」

2018-02-22 10:17

怕傷口發炎 他20年沒碰水洗澡

2018-02-21 22:52

東部海域地震 花蓮市有感搖25.98秒

2018-02-22 10:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top