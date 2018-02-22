空拍機擅進港區拍攝 最重罰50萬元

2018-02-22 20:31 中央社 台北22日電



圖為無人空拍機起飛拍攝情形。聯合報系記者魯永明／攝影 分享 facebook

有網友在中國網站發布空拍機拍攝海軍磐石軍艦在高雄港出海畫面。台灣港務公司今天發新聞稿表示，將依商港法處理，空拍機未經許可擅進港區拍攝，可罰新台幣10萬至50萬元罰鍰。

台灣港務公司指出，為管理港區範圍內遙控無人機申請使用及安全管理事項，已訂定無人機使用管理須知。如於商港區域內進行無人機飛行作業，均須專案提出申請，審查通過才得進行無人機飛行作業，如未經同意在商港區域進行無人機飛行作業者，將移請航港局依商港法相關規定處理。

台灣港務公司表示，若依法申請空拍作業，無人機在港區飛行作業仍有禁飛區域，包括：化學品、危險品儲槽區或作業區域等，其他如軍用碼頭、信號台、油輪、化學品船等泊靠船區也不得飛行接近。

航港局今年1月5日已邀集港務公司等相關單位開會研商港區遙控無人機管理相關事宜，已將未經同意使用空拍機列入商港法第36條第1項第3款公告妨害港區安全行為。

台灣港務公司指出，民眾在港區範圍飛行空拍機，需事先向台灣港務公司申請，否則經港務警察總隊取締到案，將視情節輕重可罰10萬以上、50萬元以下罰鍰，並沒收空拍機。

台灣港務公司也將請港務警察加強派員巡察取締，呼籲民眾若發現操作者或無人機的起降位置，可立刻通報台灣港務公司或港務警察前往查察。