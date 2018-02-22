UMIJI國五預約旅行 最快清明正式上架

2018-02-22 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



今年春節疏運結束，交通部高公局今年首次在農曆春節提供「未來日旅行時間預測」及「UMAJI國五預約旅行」兩項服務，交通部次長王國材表示，這是高公局智慧運輸新里程碑，驗證「未來日旅行時間預測」在春節預測的準確性，又以路徑大於200公里表現最好，精準度達到95.9％；UMAJI正在開放全民測試，已有近500人使用也普遍受到肯定，全民測試將持續到3月5日，預計清明節正式上架。

高公局今年首次在農曆春節提供「未來日旅行時間預測」及「UMAJI國五預約旅行」兩項服務。民眾透過「1968即時路況資訊」網頁及「高速公路1968」App進入查詢未來3個月內之國1、國3及國5任意起迄點交流道之預測旅行時間，做為行程規劃之參考；UMAJI旅運規劃功能則提供北宜廊道最佳上路時間及行駛路徑，以避開國5壅塞時段及路段

王國材表示，此次驗證「未來日旅行時間預測」功能，春節假期預測準確性，高精確度及良好預測占所有預測路段時段的九成以上，其中以路徑長度大於200公里之預測表現最佳，高精確度及良好預測占95.9%。旅行時間預測以平均絕對百分比誤差 （英文縮寫為MAPE）作為評估的績效指標，一般文獻認知MAPE小於10%稱為高精確度預測，10%至20%稱為良好預測，20%至50%稱為合理預測。

王國材表示，UMAJI自2月5日上線開放全民測試，目前已累積886位註冊會員，其中有近500位會員使用旅運規劃功能。使用者對於UMAJI所設計的介面及操作流暢度，普遍肯定，民眾也肯定UMAJI 提供國五上路建議時段，使其能避開國五壅塞。

不過，民眾也認為UMAJI應該能將國道五號最佳上路時間轉換為到「宜蘭的最佳出發時間」，或能讓使用者「輸入預期到達時間」，UMAJI回饋建議出發時間，讓民眾更能掌握旅遊行程的可靠度。王國材表示，UMAJI全民測試將持續到3月5日，交通部將持續提升功能，並預定在清明節正式上架。「未來日旅行時間預測」及「UMAJI國五預約旅行」兩項服務將藉由測試、學習不斷精進，希能改善假日國道擁塞問題。