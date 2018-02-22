宜蘭縣9死亡山羌 檢驗未有狂犬病

2018-02-22 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



有民眾在春節期間於宜蘭縣員山鄉山區發現9隻山羌死亡，推測是被狂犬病鼬獾攻擊後死亡。農委會防檢局今天公布檢驗結果，山羌並未感染狂犬病。

農委會防檢局指出，宜蘭縣動植物防疫所同仁調查後發現有7隻山羌死亡多時，其中3隻死後嚴重腐敗，現場就地掩埋，為確定是否有疫病感染，將4隻屍體採樣送家畜衛生試驗所檢驗，今確診沒有感染狂犬病。

防檢局指出，先前民眾推測山羌可能被狂犬病鼬獾攻擊，經檢驗結果已排除。

防檢局統計，目前全台累計狂犬病案例發生地區為9縣市81鄉鎮，宜蘭縣全境為狂犬病非疫區，狂犬病疫情仍侷限於野生鼬獾，山羌未曾發生。