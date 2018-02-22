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研究：抗憂鬱藥確實有效 但未必首選

2018-02-22 19:42中央社 倫敦21日綜合外電報導

罹患憂鬱症可能影響壽命長短，董氏基金會建議，可時常想想工作與生活是否達致平衡，培...
罹患憂鬱症可能影響壽命長短，董氏基金會建議，可時常想想工作與生活是否達致平衡，培養良好的紓壓習慣，同時可利用線上篩檢量表定期檢視情緒。聯合報系資料照
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抗憂鬱藥物是否有效？一項跨國大型研究試圖終結長年來的爭議，指出抗憂鬱藥物對於急性憂鬱症成人確實有效，但也提醒這不代表用藥就是首選治療方案。

路透社報導，這項跨國研究統合分析，涵蓋21種經常使用的抗憂鬱藥劑、經過約12萬患者共522次試驗，發現的一系列結果顯示，某些藥較有效、某些副作用較小。

研究結果顯示，總體而言，包括非專利藥或較新的專利藥的這21種藥，都比安慰劑要來得有效。

來自史丹佛大學的約安尼季斯（John Ioannidis）說：「抗憂鬱藥物在世界各地經常使用，但關於藥物的效力與耐受性仍存在大量爭議。」約安尼季斯加入的這個研究團隊是由英國牛津大學的席普里阿尼（AndreaCipriani）主持。

席普里阿尼說，這個研究發現是「最佳可得證據」可供醫生與病人瞭解與參考，應可再次向憂鬱症患者保證藥物能幫上忙。

他在倫敦的簡報上說：「治療主要憂鬱症，抗憂鬱藥物是有效工具，但這並不必然表示，用藥就是首選治療方案。」

根據世界衛生組織（WHO），全球約3億人罹患憂鬱症。可進行藥物與心理療法，但在富裕國家中只有1/6憂鬱症案例得到有效治療。貧窮與中等所得國家比例下滑到1/27。

這篇研究發表在英國醫學雜誌「刺胳針」（TheLancet），發現21種抗憂鬱藥的藥效各有不同。

一般而言，新的抗憂鬱藥耐受性較佳、副作用較少，不過對於減少憂鬱症狀這點，最有效的藥物還是1950年代發明的安米替林（amitriptyline）。

一些知名藥物，如商品名為「百憂解」（Prozac）的選擇性血清素再攝取抑製劑「氟西汀」（Fluoxetine），效果稍微較弱，但耐受性較佳。

憂鬱症患者英國

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