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國泰航空宣布 11月直航開普敦

2018-02-22 18:04聯合報 記者侯俐安╱即時報導

國泰航空今天宣布，今年11月將開辦直航往返開普敦季節服務，今年11月13日至2019年2月18日，每周三班的開普敦航班將以空中巴士A350-900航機營運，配合國泰現時每日一班往返約翰內斯堡的航班服務。

國泰航空行政總裁何杲表示，很高興能拓展往來南非的航班網絡。南非的航空市場增長迅速，開辦香港尚未有直航服務的新航線，可為香港的商業、貿易和旅遊業開創更多新機遇，鞏固香港的航空樞紐地位。

何杲說，新航班能滿足顧客於南半球夏季旅遊高峰期間，往返西開普省的需求，而由南非出發的旅客，亦可選乘國泰航空經香港前往亞洲及以外地區。

國泰航空集團繼2017年推出了特拉維夫、巴塞隆納，基督城及2018年1月來往南寧的直航服務，稍後亦會陸續開辦其他區內及洲際航線，包括濟南、布魯塞爾、哥本哈根、都柏林及華盛頓。

西開普省經濟發展局局長Alan Winde表示，亞洲市場對他們十分重要，很高興國泰航空推出往返開普敦直航服務，更將能把握亞洲的龐大旅遊商機。

西開普省投資與貿易促進局（Wesgro）是專責推廣旅遊、貿易及投資的官方機構，其行政總裁Tim Harris表示，國泰落實新航線對我們投下信心一票，有助促進經濟增長，吸引外來投資，並為開普敦創造更多就業機會。我們熱切期待迎接首航航班，團隊將與國泰航空緊密合作，為航線創造佳績。

開普敦是主要的金融及商業中心，也是接連以葡萄酒及農業見稱的西開普省門戶城市，同時背靠著名的桌山，加上令人目不暇給的名勝景點，被公認為多元文化都會。開普敦坐擁絕美自然景致，歷史古蹟與簡約現代建築物形成強烈對比；熱鬧的海港、店舖和街道、滿載活力的夜生活，與美麗的海灘和滿佈花草林木的山區環境共存。

國泰航空宣布11月直航開普敦。圖／國泰航空提供
國泰航空宣布11月直航開普敦。圖／國泰航空提供
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由2018年11月13 日至2019年2月18 日，國泰航空香港—開普敦航班時間...
由2018年11月13 日至2019年2月18 日，國泰航空香港—開普敦航班時間表。圖／國泰航空提供
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國泰航空香港航線

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