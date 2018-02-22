國泰航空宣布 11月直航開普敦

2018-02-22 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



國泰航空今天宣布，今年11月將開辦直航往返開普敦季節服務，今年11月13日至2019年2月18日，每周三班的開普敦航班將以空中巴士A350-900航機營運，配合國泰現時每日一班往返約翰內斯堡的航班服務。

國泰航空行政總裁何杲表示，很高興能拓展往來南非的航班網絡。南非的航空市場增長迅速，開辦香港尚未有直航服務的新航線，可為香港的商業、貿易和旅遊業開創更多新機遇，鞏固香港的航空樞紐地位。

何杲說，新航班能滿足顧客於南半球夏季旅遊高峰期間，往返西開普省的需求，而由南非出發的旅客，亦可選乘國泰航空經香港前往亞洲及以外地區。

國泰航空集團繼2017年推出了特拉維夫、巴塞隆納，基督城及2018年1月來往南寧的直航服務，稍後亦會陸續開辦其他區內及洲際航線，包括濟南、布魯塞爾、哥本哈根、都柏林及華盛頓。

西開普省經濟發展局局長Alan Winde表示，亞洲市場對他們十分重要，很高興國泰航空推出往返開普敦直航服務，更將能把握亞洲的龐大旅遊商機。

西開普省投資與貿易促進局（Wesgro）是專責推廣旅遊、貿易及投資的官方機構，其行政總裁Tim Harris表示，國泰落實新航線對我們投下信心一票，有助促進經濟增長，吸引外來投資，並為開普敦創造更多就業機會。我們熱切期待迎接首航航班，團隊將與國泰航空緊密合作，為航線創造佳績。