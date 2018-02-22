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選舉口號？鄭文燦盼機捷A11到A15免費搭 桃捷這樣回

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桃園航空城 與華航桃機等簽MOU

2018-02-22 18:04聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

桃園市政府所屬桃園航空城公司，22日與中華航空公司、桃園機場公司、台灣建築中心等4個單位簽署合作備忘錄（MOU）。見證這項簽署儀式的桃園市長鄭文燦指出，未來將藉由不同單位間共同合作，攜手推動桃園航空城發展，期望帶來更大的投資。

鄭文燦在會中透露，機場捷運收費規定，除了目前桃園機場航廈之間免費外，希望擴大到A11站至A15、A16站之間都免費，讓旅客願意搭乘機場捷運，機場周邊的土地就能有效利用。桃園市政府也研擬機場捷運從桃園機場往返高鐵桃園站的直達車，最快3月上路。

桃園航空城公司、中華航空公司、桃園機場公司及財團法人台灣建築中心22日下午在諾富特華航桃園機場飯店舉行合作備忘錄的簽署儀式，未來將藉由合作開發，帶動桃園航空城整體發展，讓航空城成為台灣門戶與亞洲的軸心。

桃園市長鄭文燦表示，航空城的計畫會在今年都市計畫定案，明年區段徵收展開後，未來會取得桃園機場園區、產專區與自由貿易區的土地。未來在桃園國際機場第3航廈與第3跑道陸續完工後，將來機場的營運能量與貨運量都會到達另一個高峰，也會讓桃園機場成為是非常大型的機場。

鄭文燦表示，航空城計畫推動將會帶動產業投資與智慧城市發展，藉由合作備忘錄的簽署，未來都市設計會更完整，接著也會再與不同公司簽訂各種備忘錄，擴展更大的投資。

華航董事長何煖軒指出，華航在去年創下公司創立以來第2高營收紀錄，他感謝各單位與支持，也希望桃園機場第3航廈趕快動工，未來能優先取得航空城土地運用，讓華航邁向更好的發展。

桃園國際機場公司總經理蕭登科說，桃機在幾年的發展，包括旅客運與貨運量的成長，已經成為東亞地區的重心，希望未來可以創造出更強大的競爭力。

桃園航空城公司董事長黃適卓指出，航空城計畫、亞洲矽谷計畫在未來都有很好前景，在「機場機場經濟學」的概念下，藉由簽署備忘錄，希望成為發展桃園的引擎，進一步成為台灣發展最強大的領頭羊。

台灣建築中心董事長楊欽富表示，台灣建築中心是提升台灣建築、都市邁向智能、綠能、性能的重要推手，未來將協助航空城推動綠色、永續的智慧城市，提升居民生活品質與都市運作效率。

桃園航空城公司與中華航空公司、桃園機場公司、台灣建築中心等單位，22日下午在諾富...
桃園航空城公司與中華航空公司、桃園機場公司、台灣建築中心等單位，22日下午在諾富特華航桃園機場飯店簽署合作備忘錄（MOU），由財團法人台灣建築中心董事長楊欽富（左起）、桃園航空城公司董事長黃適卓、桃園市長鄭文燦、中華航空公司董事長何煖軒、桃園機場公司總經理蕭登科等人共同見證。記者陳嘉寧／攝影
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桃園機場航空城華航

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