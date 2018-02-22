「經肛門微創手術」切直腸腫瘤 38歲男成功保住肛門

2018-02-22 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



82歲陳姓老翁半年前腹脹、便血就醫，在離肛門3公分處發現惡性腫瘤，已是直腸癌第三期；他憂慮開刀後要裝人工肛門，一度拒絕治療，在醫生建議下，先做化療與電療，腫瘤縮小後採取「經肛門微創手術」，直接由肛門取出腫瘤，成功保住肛門，恢復正常排便功能。他開心表示「手術前後都能過一樣的生活！」

收治病患的阮綜合醫院大腸直腸外科主治醫師蔡達基表示，「超低位直腸癌」約占大腸直腸癌患者的2成，患者除了要抗癌，更因肛門已切除，得在肚子上裝置人工肛門，讓糞便得以排出，不僅得隨時停下手邊工作處理排泄物，身上還會不時飄出異味，對工作及生活社交造成極大影響。

蔡達基說，像陳翁有慢性病及攝護腺肥大等病史，罹癌後擔心裝人工肛門損及尊嚴、給家人添麻煩，一度不願開刀寧願等死。另名同樣是超低位直腸癌的57歲林姓病患，3年前術後裝置人工肛門，原本開朗活潑、愛和親友打麻將的他，轉為封閉內向，一聽到鄰居麻將碰牌聲就情緒起伏，還得藉助精神科藥物改善睡眠與情緒。

蔡達基表示，台灣2010年引進「經肛門合併腹部顯微手術」後，近2年在各醫院逐漸普及，讓低位大腸癌患者預後出現曙光，不僅保留肛門，也重拾原有的生活品質。該院2年來已完成20例手術，其中最年輕的患者僅38歲，原本從事勞力工作，術後7天後出院、門診追蹤，也順利回到職場。