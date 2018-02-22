乍寒還暖！吳德榮：未來1周天氣變化快速

2018-02-22 07:39 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



今天至明天上午受大陸冷氣團及鋒面中低層雲系影響，各地皆有降雨。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影 分享 facebook

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，未來1周天氣變化快速，除了目前正在影響的這波，另外還有2波，都會帶來降雨，氣溫也會下降，尤其北台灣變化特別明顯。鋒面通過後，天氣皆很快好轉、氣溫回升，典型春天的變化頻率，「乍寒還暖」，需多注意。

他表示，今天至明天上午，受大陸冷氣團及鋒面中低層雲系影響，各地皆有降雨，北台灣及中南部山區較明顯，其他地區則比較局部、也較零星；北台灣天氣濕冷，其他地區也轉涼；今晚明晨、北台灣沿海空曠地區最低溫約在12、13度，台北市約可降至14度左右，應注意保暖。

他說，明天下午起至周六白天，有短暫空檔，各地天氣好轉，冷空氣減弱，氣溫回升。周六晚至周日白天，鋒面過境、中部以北轉有雨，冷空氣南下，北台灣天氣濕冷，其他地區也稍轉涼。周日晚至下周二天氣好轉，氣溫大幅回升。下周三至周四晨另一鋒面快速通過，帶來降雨、氣溫驟降。下周四白天起冷空氣減弱，天氣好轉，氣溫回升。

氣象局說，今明兩天大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，北部及東北部氣溫較低，其他地區早晚氣溫亦低；今天北部及東北部地區有短暫雨，其他地區亦有局部短暫雨，明天東北部及東部地區仍有局部短暫雨，其他地區為短暫雨後多雲。