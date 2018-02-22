單耳聽障者：給我身心障礙資格

有民眾在公共政策網路參與平台提案，盼單耳聽障者也能擁有身心障礙資格。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

國內約有十五萬名單耳聽障者，因聽力缺損使生活不便，求學、就業都碰壁，有民眾在公共政策網路參與平台提案，盼單耳聽障者也能擁有身心障礙資格，逾五千人連署響應，根據國發會公共政策網路參與實施要點，衛福部必須在今天（廿二日）具體回應。

衛福部昨天初步指出，身障認定除一紙證明，還與相關社會福利服務連動，能否認定，還須通盤考量。

民眾在「公共政策網路參與平台」提案指出，單耳聽障者在工作或社交皆弱勢，例如在較吵環境中無法聽清楚別人講話，還會因為耳鳴造成頭暈、失衡、躁鬱，政府卻未認定單耳聽障者為身障，事實上，他們無法跟正常人一樣，卻不被國家社福保障。

家有單耳聽障兒的林明慧指出，孩子單耳聽障無法納入身障認定，不具特教生資格，她請求學校老師講課時使用ＦＭ調頻系統，多數老師以「我的聲音夠大聲」拒絕，甚至不願意幫孩子安排前面一點的座位。

廿七歲單耳聽障者邱繼瀚指出，撇除在校被嘲笑捉弄，到職場上也容易自卑，開會時必須全程錄音，連吃尾牙時，長官來打招呼，他聽不清楚無法回應也影響長官印象；曾經在餐飲業打工，也因聽不到電話響遭老闆羞辱。他感嘆，「我們不被政府視為身心障礙者，沒有相關保障」。

衛福部照護司簡任技正陳青梅指出，申請身心障礙手冊以醫師診斷為依據，聽障鑑定並非單憑器官功能缺損，而是功能喪失是否嚴重到影響生活；目前鑑定制度經過專家共識並參考國外鑑定工具，單耳聽障或單眼視障者，若優耳、優眼仍具良好功能，就不會認定對生活有影響。