1天2落軌 台鐵「升降式月台門」加快腳步

台鐵想參考使用的日本升降式月台門，最快今年在百福等通勤車站試辦。 圖／台鐵局提供 分享 facebook

農曆年假結束，台鐵台北及中壢站昨分別傳出乘客落軌意外，造成一死一傷，上千通勤旅客受影響；為防止類似事件一再發生，台鐵派人赴日考察，擬採用「升降式月台門」，最快今年在百福等通勤車站試辦。

昨天上午七點卅分，一列從竹南開往花蓮的自強號正要駛進台北站，乘客紛紛趨前準備搭車，張姓女客疑身體不適，突然倒臥月台，肩部以上超出月台。

一旁的目擊者想將張女拉回來，因張女身體沉重一時拉不回來，列車緊急煞車也來不及，張女頭部遭列車撞擊，現場人員緊急將張女送台大醫院，搶救一小時不治。

事發後有人指現場人太多，人擠人致張女失衡倒地，有人說張女是要撿東西不慎摔倒，但警方初步調查，研判張女身體不適昏倒遭禍。張女父親說，女兒身體並無異狀，警方還要調閱監視器進一步查明。

下午三點卅二分，台鐵一二○四次由苗栗開往基隆的區間車，進入中壢站時，擦撞一名等車的卅一歲印尼籍移工，移工左額頭撕裂血流如注，站方立刻安排送醫。這名移工生命跡象穩定但仍需住院觀察，警方初步追查，移工疑因酒醉步伐不穩，和區間車擦撞。

為防旅客落軌，北捷、高鐵近年陸續增設月台門，但台鐵卻遲未設置。台鐵統計，去年光是旅客從月台落軌就有十二件，造成七人死亡、五人受傷。

台鐵工務處長陳仲俊表示，設置月台門必須與車廂車門同時打開，北捷、高鐵都是單一車種，台鐵車種多元，車門位置都不同，加上不少車站月台年代久遠，與車廂高度不一，都增加設置月台門的難度。

陳仲俊表示，以最接近台鐵的日本鐵路採用「升降式月台門」為例，每十公尺設一根柱子，柱子間以升降式鋼纜防止民眾落軌，每公尺造價廿萬元，若以台北車站月台長度三百公尺，光一個月台兩面加裝就要一億兩千萬，全台兩百多個車站恐造價不菲。

陳仲俊表示，預估最快今年中評估報告出爐後，可在基隆百福等停靠車種較單一的通勤車站試辦，但要推廣到各車站，仍要等到二○二一年無階化全面完成後才能推動。