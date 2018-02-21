開工了 各縣市長送「小確幸」

桃市府新春團拜，市長鄭文燦（右二）、副市長游建華（右一）、王明德（左二）與秘書長李憲明（左一）向大家拜年。 記者張裕珍／攝影 分享 facebook

年假結束，昨天開工，桃園、台南、台東縣市長分別宣布「小確幸」新政策。桃園市補助公務員進修費用5成，鼓勵公務員在職進修；台東縣今年起將生育補助從5千元調高至1萬元，鼓勵縣民多生育。

桃園市長鄭文燦在新春開工日送給員工三項「小確幸」，他說，臨時人員沒有升遷制度，工作不論三年五年都無法調薪，市府將從3月起建立臨時人員薪資12級制度，依照年資與表現分級，讓臨時人員也有機會晉升；約聘僱人員、臨時人員也都比照公務員調薪3%。

另，清潔隊員工作辛苦，鄭文燦說，市府重視2500名清潔隊員福利，除有資源回收獎金與晚班人員夜點費外，今年也繼續編列清潔隊員國旅卡休假補助費用，讓清潔隊員都能安心。

最後一項小確幸則適用桃市府全體公務員，鄭文燦說，為鼓勵公務人員進修，從這學期開始，公務人員公餘進修費用，市府將補助一半。市府人事處估計，這三項小確幸要支出近5000萬元預算。

台東縣長黃健庭昨表示，面臨少子化及人口流失問題，台東縣人口已降至22萬以下，為鼓勵縣民多生育，今年起生育補助金第一胎從5000元調高至1萬元，第二胎以上或雙胞胎每人補助1萬5000元，且可回溯至今年元月。

另外，今年起台東縣府臨時人員也比照公務人員加薪3%，溯及今年1月1日生效。

台南市代理市長李孟諺指出，補助公務員一半公餘進修費用、清潔人員國旅卡已行之多年，今年新目標是投資台南。

北市今年也推出不少利多政策，包括6到12歲兒童搭捷運享6折優惠方案，今年1月26日已正式實施。9月起，設籍台北市、就讀私幼的4歲學童，每人每學期將可獲1萬3660元補助。