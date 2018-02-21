腹痛腳長疹 可能是過敏性紫斑

2018-02-21 23:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄報導



5歲半男童雙腳長紅豆冰，皮膚科起初以為他被跳蚤咬到，後來才被確診為「過敏性紫斑」。 圖／義大醫院提供 分享 facebook

家裡小孩腳長「紅豆冰」（紅疹）千萬別輕忽，高雄一名5歲半的男童肚子劇痛，下肢冒出凸凸的紅疹，就醫長達2周，一般診所查不出他腹痛原因，皮膚科則認為是被跳蚤咬到，轉赴大醫院確診為「過敏性紫斑」，醫師適度施用類固醇治療才終於緩解。

收治男童的義大醫院一般醫學兒科主任蔡璟忠說，這名男童最近1個月內沒有上呼吸道或其他部位感染，也無關節炎或肌肉疼痛、血尿等現象，但肚臍周圍會間歇性疼痛，到了晚上腹痛加劇，父母帶他到附近診所治療，腹痛仍未排除，約2周後雙側小腿開始冒出紫斑，轉到義大醫院才鑑別出是過敏性紫斑引發的腹痛。

蔡璟忠說，過敏性紫斑又叫「免疫球蛋白A血管炎」，是兒童時期最常見的系統性血管炎，好發在3歲至15歲間的兒童，原因至今未知。

典型的臨床表現包括腳部、背部長紫斑，關節炎、肚子痛或血尿、蛋白尿等腎臟疾病，但這些症狀不一定會全部出現。有時只有嚴重腹痛，沒有紫斑或關節痛，很容易被當成腹部急症處理，甚至剖腹檢查、白挨一刀。

蔡說，過敏性紫斑這類血管炎引發的腹痛，會讓人痛到在地上打滾，連打最強的嗎啡類止痛劑都難以止痛。不過只要確診無誤，施以類固醇治療，嚴重的腹痛很快就能緩解。