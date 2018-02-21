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大福彩第107015期頭獎槓龜

2018-02-21 22:27中央社 台北21日電

大福彩第107015期今晚開獎，中獎號碼為36、32、22、7、30、16、26，特別號為33。派彩結果，頭獎槓龜。

貳獎有2注中獎，各得獎金新台幣25萬元；參獎有190注中獎，各得獎金4000元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

新台幣大福彩台彩

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