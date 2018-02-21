215項刪成37項 藥食兩用新清單 狗、鴕鳥…全剔除

2018-02-21 23:33 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台北報導



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衛福部公告最新藥食兩用的中藥材清單，將過去215項中藥材刪為37項，剔除已不合時宜的蔬果、五穀、魚蚌蝦蟹類、禽獸類等，新清單今天正式生效。若業者販售非清單內的中藥材，將被視為「無照藥商」，依藥事法處3萬到200萬元。

我國飲食文化常見將中藥材入菜，食品業者也會選用中藥材當食品原料。不過，業者販售藥食同源的中藥材，必須參酌衛福部中醫藥司公告的「可同時提供食品使用之中藥材」清單。

舊的「可同時提供食品使用之中藥材」清單依本草綱目等中醫藥典籍擬定，共有215項中藥材，典籍記載認為有功效。但對現代人而言，舊清單內的中藥材多半已是食物，例如蔥、胡蘿蔔、竹筍、柑橘、鯉魚、石斑魚、沙魚、文蛤等。最令人訝異的是，竟還有狗、驢、騾、野馬、伯勞、鴕鳥等禽獸類。

衛福部中醫藥司科長陳聘琪說，部分品項，老祖宗認為有療效，但不合時宜，現代人吃了可能觸法。經重新檢討，刪除爭議品項，特別是魚蚌蝦蟹類及禽獸類幾乎刪光，只剩牡蠣殼一項，因為有食品業者煅牡蠣殼使用。

陳聘琪強調，中藥材本來就只供醫藥使用，有中藥販賣許可證的中藥行或藥局才可販售。不過藥食同源的中藥材是特例，以新清單中的白木耳為例，民眾到賣場或超市就可買得到，做成白木耳蓮子甜湯，正常食用都很安全。

另外，人參、當歸等常見的藥膳料理中藥材雖不在新的清單中，但在食藥署的「可供食品使用原料彙整一覽表」內，食品業者在符合食安法規範下，可將人參或當歸酌量添加，製成藥膳料理調理包，再提供到通路販售。

陳聘琪說，「可供食品使用原料彙整一覽表」內的110項中藥材將是下一波檢討重點，目前已初步擬出草案，3月召集專家及食品業者開會，討論出共識後盡快預告，盼今年完成公告程序。