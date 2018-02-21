健康你我他／低油低鹽蘿蔔糕 重現記憶中美味

2018-02-21 23:33 聯合報 文／小魚媽媽（屏東縣）



白蘿蔔熱量低，製成蘊含好兆頭的蘿蔔糕鹹香軟糯，不僅應景也應時。 圖／小魚媽媽提供 分享 facebook

懷念的好滋味是通往兒時記憶的藏寶圖，總是牽動著舊日年節的熱絡氛圍。

爐灶上吐著氤氳香氣的各式糕點，各有吉祥寓意，年糕甜蜜、發糕發財、紅龜粿長歲壽，都是祭祀不可或缺的供品，其中蘊含好兆頭的蘿蔔糕鹹香軟糯，更是一家老小的最愛。

每逢佳節倍思親，這些會懷想起去世尊長的美味，都烙著傷心的印記，藉口忙碌的將思念連同蒸籠鍋具束之高閣。汲汲營營到了年終，埋藏多時的粿魂蠢蠢欲動，冬季盛產的白蘿蔔肥碩豐美、價格便宜，香菇、蝦米、紅蔥頭家中常備，雜貨店買來方便料理的在來米粉和玻璃紙，就來蒸個蘿蔔糕吧！

以沙拉油取代大部分的豬油，冷油小火爆香紅蔥頭、香菇、蝦米盛出，再炒軟蘿蔔絲倒入高湯煮滾，在來米粉加水調成米漿倒入鍋中和上述食材拌勻成糊狀，將米漿糊放進已鋪好抹過油玻璃紙的10人份內鍋，以飯匙整平後即可放入電鍋蒸熟，待冷卻脫模後切塊食用或以少許油煎至兩面金黃。

白蘿蔔熱量低，具清熱涼血、幫助消化功效，製成年節糕點不僅應景也應時，拜現代科技之賜有水磨粉和電鍋簡省蒸煮流程，只要前一天晚上準備好放入電鍋，早上就有好吃的蘿蔔糕了，切成長條加青菜煮成粿仔湯，絲毫不輸美濃粄條，自製糕點低油低鹽不必大費周章，端上桌也是道美味年菜呢！