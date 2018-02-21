父母必學！叫叫ABC 急救窒息嬰兒

2018-02-21 23:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／專題報導



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近年來嬰兒因趴睡、溢奶造成窒息的意外死亡案居高不下，醫學中心急診接獲一歲以下須急救案例，九成以上是趴睡造成。家長發現嬰兒窒息時，往往經過一段時間，送往醫學中心急救，到院時嬰兒身體早就發冷、發黑，幾乎沒倖存者。

「急救技巧不只保母要學、父母更應該學會！」高雄榮總兒科總醫師林東諭說，嬰兒窒息時，家人常常不在身旁，錯失第一時間送醫搶救機會，但若能在救護人員趕到前先急救，存活率一定大為提高。

衛福部去年統計，國內一歲以下死亡的嬰兒中，除先天性畸形、呼吸疾患及感染等不可抗力因素外，意外事故高居死因第四位。常見原因包括溢奶、趴睡、被棉被悶住等造成窒息猝死。

林東諭表示，5個月以下嬰兒還不會翻身，頸部也較無力，萬一口鼻埋在軟枕頭或厚被中，就會難以掙脫，家長絕不能讓嬰兒趴睡，床上也不能堆放過多枕頭、軟被等。

高醫急診兒科主任陳泰亨說，一月底收治一名5個月大男嬰，睡覺時從僅30分高的床墊翻滾至地面，因著地時面朝下，竟被床邊地板上鋪的厚被阻住口鼻，因而窒息。

男嬰半小時後被發現，到院時已無脈搏心跳，但在家屬央求下，醫護團隊連做心肺復甦術（CPR）40多分鐘，男嬰奇蹟恢復呼吸心跳，但腦部缺氧過久，預後情況不佳。

陳泰亨表示，急診收治的嬰兒意外事故以呼吸道阻塞、窒息最多，其次是洗澡時溺水及摔傷，排除虐待因素，多因照顧者疏忽或知識不足造成。他說，現在持有保母證照者都受過基本急救訓練，反而是許多父母或祖父母沒有相關知識，發生意外事故第一時間不會處理，造成難以挽回的遺憾。

林東諭表示，嬰兒發生窒息主因是呼吸道阻塞，急救方式以暢通呼吸道為主、壓胸次之，急救口訣為「叫叫ABC」，即檢查意識、呼救、暢通呼吸道、胸部按壓、維持呼吸」；若發現異物梗在氣管深處，還須搭配哈姆立克法。