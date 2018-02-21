1天2落軌遭撞 台鐵設月台門遇到四大難題

2018-02-21 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



台北車站今天上午才發生女乘客落軌，慘遭列車撞擊不治，下午中壢站又有一名男性移工落軌遭區間車撞上，為防止類似事件發生，台鐵去年派人赴日考察，擬採用「升降式月台門」，最快今年在百福等通勤車站試辦，不過台鐵正在進行月台無階化，加上台鐵車種複雜、部分月台寬度不足，光是台北車站一個月台造價就上看1.2億，全面推動恐怕還有得等。

北捷、高鐵近年陸續增設月台門，不過落軌案頻傳的台鐵遲未設置。根據台鐵統計，2012年至2016年，民眾月台跳軌、跨越軌道、行走路線、闖越平交道等行為，共發生313件事故，造成236人死亡、168人受傷；2017年光是旅客從月台跳下就有12件，造成7人死亡、5人受傷。

台鐵工務處長陳仲俊表示，設置月台門必須與車廂車門同時打開，不過北捷或高鐵都是單一車種，台鐵車種多，普悠瑪、太魯閣、自強號或區間車，車門位置都不同；加上不少車站月台年代久遠、寬度不足，例如台北車站第11車旁就是樓梯，都增加月台門設置難度。

更重要的事，台鐵月台與車廂高度不一，月台高度96公分、車廂高度115公分，部分車廂有階梯，若再設置月台門，旅客上下車風險會更高，台鐵目前正在進行車廂無階化改造計畫，預計2020年至2021年才能完成，增設月台門也必須等到無階化全面完成才能推動。

陳仲俊表示，以最接近台鐵的日本國鐵採用「升降式月台門」來看，每10公尺設一根柱子，柱子間以升降式鋼纜防止民眾落軌，每公尺造價20萬元，若以台北車站月台長度300公尺，月台2面600百公尺就要1億2千萬元，台北229個車站恐造價不菲。

此外，且升降式月台門鋼纜間隔3、40公尺，可防止不慎掉落，卻難防旅客跳入月台。陳仲俊表示，台鐵仍持續在研究適合台鐵設置的月台門，預估最快今年中評估報告出爐後，可在基隆百福等停靠車種較單一的通勤車站試辦，但要推廣到各車站，仍要等到2021年無階化全面完成過後。