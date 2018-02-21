春節長假後變胖或肩頸痠痛嗎？醫師建議你這麼做

2018-02-21 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



春節假期結束了，你變胖了嗎？還是感覺肩頸很不舒服？衛福部彰化醫院推出甩脂減重班、員榮醫療體系也提醒民眾若肩頸痠痛，最好找專業復健醫護人員協助改善，不要自己亂「喬」，以免「喬」出更嚴重的傷害。

春假六天長假，很多人怕塞車不想出門，宅在家裡吃飽睡，睡飽吃，幾乎長時間久坐不動，不少人胖了。彰化醫院肝膽腸胃科主任陳詩典說，減重班將由專業減重心理師指導如何飲食及運動，成員每天三餐吃的東西都要LINE到群組上，相互監督、約束、鼓勵，並有醫師、心理師、個管師即時回饋，以減重有伴不孤單的方式，支持減重者建立自我信心，塑造正確生活習慣，不再復胖。

詹仁士說，課程除以LINE減重外，飲食老師會指導成員健康飲食方式，譬如說1周至少1天蔬食，吃的順序是蛋白質、蔬菜、澱粉類，從原本的「吃飯配菜」變成「吃菜配飯」，吃出營養健康取代吃飽等原則，方法不複雜且不需花大錢，但需有專業人員及友伴互相鼓勵才能持久執行。

減重班配合上班族在3月起的每週四晚上6時30分在彰化醫院上課，費用打五折2000元，2月21日至2月27日報名，電話04-8298686轉1214洪小姐。

員榮醫療體系員榮、員生兩家醫院急診室的統計，春節假期急診患者比去年增加一成以上，以呼吸道感染最多(包含流感患者)，其次是腸胃炎。急診室的醫師分析這應該是過年期間日夜溫差過大，流感因人類移動增加感染以及假期期間暴飲暴食有極大的關連。