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影/天氣變幻莫測 台北101宛如被吞噬

2018-02-21 18:39聯合報系攝影中心 記者高彬原╱即時報導

開工日就有冷氣團南下，氣象局預估最冷的時候是周四(22日)晚間到周五清晨，台北101傍晚時雲層變幻莫測，透過縮時攝影的鏡頭，宛如遭吞噬一般。

氣象局表示，由於這波冷氣團夾帶水氣，因此周四開始，在北部跟東半部會有局部短暫雨，低溫分別下探14度到16度，中南部則是零星降雨，沿海空曠地區有機會來到12度，大多屬於濕冷的天氣型態，要到周五，水氣才會逐漸減少。

開工日就有冷氣團南下，氣象局預估最冷的時候是周四(22日)晚間到周五清晨，台北1...
開工日就有冷氣團南下，氣象局預估最冷的時候是周四(22日)晚間到周五清晨，台北101傍晚時雲層變幻莫測，透過縮時攝影的鏡頭，宛如遭吞噬一般。記者高彬原/攝影
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冷氣團氣象局低溫

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