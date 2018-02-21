影/天氣變幻莫測 台北101宛如被吞噬

2018-02-21 18:39 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 高彬原 ╱即時報導



開工日就有冷氣團南下，氣象局預估最冷的時候是周四(22日)晚間到周五清晨，台北101傍晚時雲層變幻莫測，透過縮時攝影的鏡頭，宛如遭吞噬一般。