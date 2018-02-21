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狂犬病鼬獾傷人！ 台南、花蓮有民眾被咬

2018-02-21 18:09聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

疾病管制署公布今年國內首2起鼬獾咬傷民眾事件，且鼬獾檢體經農委會家畜衛生試驗所檢驗均確認為狂犬病陽性。2名傷者分別居住在台南市關廟區及花蓮縣光復鄉，分別於2月17日、18日遭闖入的鼬獾咬傷，2名傷者均已就醫、無不適症狀，衛生單位將協助傷者依時程完成後續狂犬病疫苗接種。

疾管署表示，國內每年都有數起鼬獾抓咬傷民眾案件，今年至目前為止累計2例，去年全年共發生18起鼬獾傷人事件，其中13件檢驗為狂犬病陽性、1件陰性、4件未送驗，分布範圍為花蓮縣及南投縣各3件，台南市、嘉義縣及台東縣各2件，屏東縣1件。另國內自2002年迄今累計3例人類感染狂犬病確定病例，均為境外移入，分別為2002年及2012年各有1例，感染地為中國大陸、2013年1例，感染地菲律賓，均已死亡。

狂犬病是由狂犬病病毒引起的一種急性腦脊髓炎，潛伏期約1至3個月，初期症狀有發熱、喉嚨痛、發冷、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、頭痛或咬傷部位異樣感，數天後出現興奮及恐懼現象，然後麻痺、吞嚥困難，咽喉部痙攣，並引起恐水現象（又稱恐水症），隨後會發生精神錯亂及抽搐等情況，如不採取醫療措施，患者常因呼吸麻痺導致死亡，致死率近100%，但如能在遭動物咬傷後及時就醫，並接受狂犬病暴露後預防接種，可以降低發病的風險。

疾管署提醒，民眾應避免接觸及捕捉野生動物（包括蝙蝠），每年須帶家中犬、貓寵物等施打狂犬病疫苗，如不慎遭野生動物或流浪犬貓抓咬傷，請以肥皂及大量清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後，儘速前往「人用狂犬病疫苗接種服務醫院」就醫，經醫師評估如有感染狂犬病風險，應儘速接種免疫球蛋白，並依時程（接種第一劑當天為第0天，及第3、7、14、28天）接種5劑人用狂犬病疫苗，降低發病風險。相關資訊可至疾管署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw）或撥打免費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

疾管署呼籲遠離野生動物，避免狂犬病上身。翻攝疾管署網站
疾管署呼籲遠離野生動物，避免狂犬病上身。翻攝疾管署網站
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