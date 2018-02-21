30歲男子忍痛跑完全馬 水泡破裂險截肢

2018-02-21 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



跑馬拉松，小心忍出問題！台中市一名30歲男子，日前參與馬拉松全馬賽事，他跑步重心落在左腳大姆趾，跑到中途時，覺得左腳會痛，但他練習已久，仍忍痛跑完全程，左腳已痛無法走路，脫鞋一看，發現左腳大姆趾趾腹起了一個水泡，水泡已破裂，他擔心傷口感染，沒有碰水，3日後，大拇指指腹腫脹、軟組織壞死變黑，差點截肢，所幸經就醫清創等治療，一個半月後傷口癒合，重搭長跑樂趣。

中國醫藥大學附設醫院整形外科醫師李宗勳說，臨床上有很多馬拉松跑者疑似跑步姿勢或重心沒有調整好，重心落在腳趾的大姆趾或第二指，長時間磨擦長出水泡還忍痛完成賽事，水泡都破了還造成傷口感染，這種情況也常發生在自行車選手胯下易磨出大水泡，若未及時醫治，嚴重恐出現組織壞死，嚴重甚至截肢。

這名男子表示，他跑完全馬，腳很痛，脫鞋一看才發現左腳大姆趾趾腹大水泡已經磨破了，腳掌還有二處雞眼（足蹠疣），他依循老一輩「傷口不能碰水」觀念，塗上藥膏，但3天後，傷口腫如乒乓球、變黑，嚇得他立即到中國附醫求診。