蕭敬騰領軍 重新定義運動時尚

2018-02-21 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



「金曲歌王」蕭敬騰成為Calvin Klein Performance系列亞洲區形象代言人，善盡其職，在廣告中露出小腿、手臂讓粉絲們大呼意外，並為運動時尚立下新的定義。

蕭敬騰與「美人魚」林允成為Calvin Klein Performance系列亞洲區形象代言人，品牌也釋出2018年春夏最新廣告，而歌王也成為詮釋首次推出男裝的模特兒。因為強調貼合身體線條的緊身加壓剪裁，因此形象視覺中蕭敬騰也難得有露出小腿和手臂的造型。這一季品牌向復古運動服致敬，推出靈感來自90年代的繽紛色彩運動內衣、以及男、女系列皆有的緊身褲款式。強化後的緊身褲兩側滾邊飾條細節，除提高縫合密度亦兼顧造型、觸感與舒適。