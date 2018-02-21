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蕭敬騰領軍 重新定義運動時尚

2018-02-21 17:21聯合報 記者曾智緯╱即時報導

「金曲歌王」蕭敬騰成為Calvin Klein Performance系列亞洲區形象代言人，善盡其職，在廣告中露出小腿、手臂讓粉絲們大呼意外，並為運動時尚立下新的定義。

蕭敬騰與「美人魚」林允成為Calvin Klein Performance系列亞洲區形象代言人，品牌也釋出2018年春夏最新廣告，而歌王也成為詮釋首次推出男裝的模特兒。因為強調貼合身體線條的緊身加壓剪裁，因此形象視覺中蕭敬騰也難得有露出小腿和手臂的造型。這一季品牌向復古運動服致敬，推出靈感來自90年代的繽紛色彩運動內衣、以及男、女系列皆有的緊身褲款式。強化後的緊身褲兩側滾邊飾條細節，除提高縫合密度亦兼顧造型、觸感與舒適。

而加拿大的國民品牌Roots則以「告別冷冽冬天」為訴求，但同時兼具應付多變化的天氣的需求，分別推出輕量夾克、格紋襯衫以及迷彩、水彩暈染圖紋等設計，將季節交替時的服飾點綴得更具新意。受到年輕世代的精神所啟發，Roots以鮮明又強烈的色塊加入經典棉質單品中；而帶有翻玩復古感的成套棉質服飾，以及經典的法蘭絨襯衫、棉褲和代表品牌精神的Logo款式、以及強化搭配彈性的簡約單品也透過重新詮釋，堆疊營造出極具層次感的率性風格。

加拿大的國民品牌Roots則以「告別冷冽冬天」為訴求，但同時兼具應付多變化的天氣...
加拿大的國民品牌Roots則以「告別冷冽冬天」為訴求，但同時兼具應付多變化的天氣的需求，將季節交替時的服飾點綴得更具新意。圖／Roots提供
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Calvin Klein Performance系列低腰束口棉質褲，約3,880...
Calvin Klein Performance系列低腰束口棉質褲，約3,880元。圖／CALVIN KLEIN提供
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金曲歌王蕭敬騰在Calvin Klein Performance系列廣告中難得有...
金曲歌王蕭敬騰在Calvin Klein Performance系列廣告中難得有露出小腿的造型。圖／CALVIN KLEIN提供
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Calvin Klein Performance系列網眼拼接T恤，約2,180元...
Calvin Klein Performance系列網眼拼接T恤，約2,180元。圖／CALVIN KLEIN提供
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Calvin Klein Performance系列Logo連帽T恤，約3,88...
Calvin Klein Performance系列Logo連帽T恤，約3,880元。圖／CALVIN KLEIN提供
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「美人魚」林允同為Calvin Klein Performance系列亞洲區形象...
「美人魚」林允同為Calvin Klein Performance系列亞洲區形象代言人。圖／CALVIN KLEIN提供
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惜肉如金的蕭敬騰也為了Calvin Klein Performance露出手臂。...
惜肉如金的蕭敬騰也為了Calvin Klein Performance露出手臂。圖／CALVIN KLEIN提供
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