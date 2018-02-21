教部遲不核定台大校長 教團諷：乾脆改總統指派

2018-02-21 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



教育部迄未核定台大選出的新校長管中閔，台大師生今天走上凱道要求盡速核定。全國教育產業總工會今天發布新聞稿，呼籲教育部應尊重大學自主，並請教育部長潘文忠「不要做政治的應聲蟲」，教育部如果一心只為政治服務，乾脆廢除大學自治法，將全國大學校長遴選改為總統指派的御用校長。

台大於今年1月5日遴選出新任校長管中閔，但疑似因政黨色彩，上任資格備受質疑。原定應於2月1日上任，但歷經獨董資格揭露、學術倫理等風波，迄今仍未通過教育部核定。台大師生不滿政治力干預校園自主，憤而發起抗議行動，百人今天走上凱道抗議，向小英總統及教育部長潘文忠「拜年」，希望新學期能有新校長。

全教產秘書長劉亞平表示，若台大新校長遴選過程有問題就依法撤銷，若沒問題就立即還給台大自己選出的新校長。他強調，尊重大學自主是大多數台灣人的共識，教育部迄今未找到台大新校長的遴選有違反法律或程序之處，既是合法選出的校長，教育部就沒有阻擋的理由。

「教育部長潘文忠不要做政治的應聲蟲」劉亞平痛批，之前轉型正義條例一出立法院，潘文忠就率先表態要針對中正兩字正名，完全悖離教育專業與風骨，現今又阻擋合法選出的台大新校長上任，再次讓社會看清潘文忠政治應聲蟲的本質，為了官位只向深綠交代，完全棄大學自主的基本教育精神於不顧。