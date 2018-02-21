阿里山公路3路段施工 22日起交管

2018-02-21 17:26 中央社 嘉義縣21日電



阿里山公路（台18線）44至60公里處將進行路面加封施工，施工單位自明日起至3月8日實施道路管制，管制車輛單線雙向通行。

公路總局第五區養護工程處阿里山工務段長黃秋揚今天受訪表示，阿里山公路公興至樂野路段有3處路段將進行路面加封施工，分別是44公里（公興路段）、58公里（巃頭路段）及60公里處（樂野路段）。

黃秋揚指出，施工期間預計自明日起至3月8日，採半半施工，管制車輛單線雙向通行，籲請用路人配合交管人員指揮，以免發生意外。