影／台大人教部抗議 人事處長接陳情書被打槍

台大今年1月選出新任校長管中閔，原定2月1日上任，但迄今教育部遲未核定。台大籌設自主行動聯盟籌備會今率民眾走上凱道，與總統蔡英文及教育部長潘文忠「拜年」，要求尊重台大校長遴選結果。遊行隊伍目前集結教育部前怒吼，要求潘文忠出面接下陳情書。

發起人台大教授周崇熙手持陳情書，進入圍欄，希望將陳情書陳遞至教育部，不過出面的是人事處長陳焜元，令遊行隊伍不滿，直接衝到教育部門口，要求教育部長潘文忠親自出面，至少次長級官員接見，雙方僵持十餘分鐘後，最後由主秘朱楠賢出面接下陳情書，化解僵局，遊行隊伍表示並仍不滿意結果，但和平落幕解散。