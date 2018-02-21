親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節旅遊總攻略
新春年菜吃什麼
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

26K超商店員10年存300萬 全靠「邊緣人存錢法」

台北市長選舉擠爆 這8人表態都想參選決戰柯P

26K超商店員10年存300萬 全靠「邊緣人存錢法」

2018-02-21 11:47聯合新聞網 綜合報導

月薪26K，邊緣人性格讓他存下三桶金。示意圖，圖片來源／ingimage。
月薪26K，邊緣人性格讓他存下三桶金。示意圖，圖片來源／ingimage。
分享

月薪26K看似不高，但是他不僅可以拒當月光族，還能存下三桶金，到底是怎麼做到的？網友在「mobile01」網站PO文，公佈自己10年有成的存錢祕技。該名網友高中畢業後就到超商值大夜班，每個月的薪水26K，10年後竟存下了300萬元。存錢的方法說來很單純，全靠「不花錢」。

他說明自己因為住家裡，每月可以省下大筆的房租。再加上沒有學貸，工作場所常有剛過保存期限的食物，又再省下一筆開銷。工作時間日夜顛倒，下班後少了社交活動，交際費用再省下不少。工作初期時，對於朋友們多采多姿的社交生活也好生羨慕，但因朋友們只會在電腦、手機壞掉時才會來找對3Ｃ小有研究的自己幫忙，反而讓他發現可以利用這份技能兼差賺外快。就業兩年後，驚覺自己已存下50幾萬，於是開始制定存錢計畫。對於存下了300萬元的成就，他覺得是犧牲了生活品質與邊緣人性格所造就的，並不是每個人都能如法炮製。

網友幫他計算月薪和存款之後得出，「等於1年只花1萬2、一個月只花1000」這樣的結論，直呼太強了「可能是全亞洲最會存錢的人了」，還建議「可以去報名黃金傳說」。也有不同意見的網友指出，零社交又沒生活品質的人生「窮得只剩下錢」，這樣的日子實在太可憐了，建議原ＰＯ應該要把存下來的錢投資在自己身上，開創下一個精彩的十年。

超商薪水

相關新聞

帶團遊黑風洞驚見外國人背國旗包 台灣領隊超感動

2018-02-21 12:28

日本核災區食品解禁？ 民團：檢測方法仍有爭議

2018-02-21 11:27

神秘「巨大種子」藏落羽松林 在地藝術家發揮巧手創意

2018-02-21 12:57

台北燈節西門北門登場 北捷5個假日有管制

2018-02-21 12:19

年輕警官走上絕路 心理學者：助人工作者習於隱藏苦痛

2018-02-21 12:19

家長知道嗎？開學日竟然是吸毒高峰

2018-02-21 12:07

該少油或低醣？ 研究：瘦身效果一樣

2018-02-21 11:39

九千人初三衝急診 都是因為類流感

2018-02-21 11:06

東北風影響 氣象局發布陸上強風特報

2018-02-21 10:32

錯怪電車線！台鐵上月列車停擺元兇是「集電弓」

2018-02-21 10:21

醫問誰流感生病？ 一家五人診間全舉手

2018-02-21 10:10

檢疫冷知識公開 台灣曾被稱「鬼界之島」有根據

2018-02-21 10:02

1根水煮玉米熱量快等於1碗飯 博士生減肥愈吃愈重

2018-02-21 08:49

就是愛約會 有情人在一起做什麼都幸福

2018-02-21 08:48

北部濕冷到周五 彭啟明： 周六回溫轉晴

2018-02-21 07:59

以為1月很冷？ 鄭明典：全球是138年來第5高溫紀錄

2018-02-21 07:40

擴散條件不佳 雲嘉南高屏空汙「橘色提醒」

2018-02-21 04:59

冷氣團來襲！ 今15度飄雨 明下探12度

2018-02-21 04:58

大樂透六天開出四頭獎 台彩再送出一億

2018-02-21 00:19

新春掛急診較往年多兩成 兒科「量多到嚇人」

2018-02-20 23:57

過年飽食 醫師：多走不久坐、茶飲消食

2018-02-20 23:51

健康你我他／炸醋肉 念念不忘家鄉味

2018-02-20 23:43

如何正確量血壓

2018-02-20 23:43

高血壓暗傷人「心」 不分年齡

2018-02-20 23:43

過完年又變冷 早晚都該量血壓

2018-02-20 23:43

今彩539第107044期 頭獎800萬1注中獎

2018-02-20 22:37

發展「輕急診」 急診醫師提醒這件事要注意

2018-02-20 22:33

官方急診分流策略失靈 春節急診「量多到嚇人」

2018-02-20 22:33

名醫的一場病 催生「輕急診」診所

2018-02-20 22:32

醫界引進「輕急診」 不去大醫院半夜也看得到醫師

2018-02-20 22:32

春節天天樂透 大樂透又開出 1億頭獎落桃園

2018-02-20 22:01

手氣很旺一定要加碼 先刮中3萬再中百萬刮刮樂

2018-02-20 20:39

春節國道事故659件 較去年春節增加84件

2018-02-20 20:04

北上尖峰在初四 車流量創歷史新高

2018-02-20 19:45

把握年假好天氣 民眾赴貓空賞杏花

2018-02-20 17:30

春節ATM提款轉帳順暢 平均每天提領54.7億元

2018-02-20 15:53

年節吃太多要減重？ 營養師：別錯吃種類

2018-02-20 15:08

冷氣團來襲！今晚氣溫驟降 周四下探13度

2018-02-20 14:38

賀陳旦喊踢館 記者實測國道未來日旅行時間有差距

2018-02-20 13:45
看更多

熱門文章

星巴克、伯朗、85˚C 開工咖啡全都買一送一

2018-02-20 18:33

春節天天樂透 大樂透又開出 1億頭獎落桃園

2018-02-20 22:01

開工優惠！7-11推咖啡第2杯半價 加15元還能客製化

2018-02-20 14:31

對薪水不滿意嗎？台電2100職缺 想搶鐵飯碗要快

2018-02-21 09:00

26K超商店員10年存300萬 全靠「邊緣人存錢法」

2018-02-21 11:47

比起明天開工這些事更慘！上班族最崩潰的10個時刻

2018-02-20 13:04

冷氣團來襲！ 今15度飄雨 明下探12度

2018-02-21 04:58

冷氣團來襲！今晚氣溫驟降 周四下探13度

2018-02-20 14:38

陪國中孩子面試被嫌 澳洲學生拒當媽寶

2018-02-21 02:28

名醫的一場病 催生「輕急診」診所

2018-02-20 22:32

醫界引進「輕急診」 不去大醫院半夜也看得到醫師

2018-02-20 22:32

賀陳旦喊踢館 記者實測國道未來日旅行時間有差距

2018-02-20 13:45

開工醒醒腦！超商咖啡買1送1 小杯熱美式只要1元

2018-02-20 11:55

年節吃太多要減重？ 營養師：別錯吃種類

2018-02-20 15:08

1根水煮玉米熱量快等於1碗飯 博士生減肥愈吃愈重

2018-02-21 08:49

當台灣人高中畢業不想工作 北歐把「職場」列國中必修

2018-02-21 03:19

以為1月很冷？ 鄭明典：全球是138年來第5高溫紀錄

2018-02-21 07:40

英國女王的第一場時裝秀！ 與時尚女王世紀同框

2018-02-21 08:14

發展「輕急診」 急診醫師提醒這件事要注意

2018-02-20 22:33

今日星座運勢／獅子 貴人運和財運佳 好好展現才華

2018-02-21 00:00

北上尖峰在初四 車流量創歷史新高

2018-02-20 19:45

我見我思／放不下孩子

2018-02-21 06:00

相處之道／就吃撒嬌這一套

2018-02-21 06:00

手氣很旺一定要加碼 先刮中3萬再中百萬刮刮樂

2018-02-20 20:39

官方急診分流策略失靈 春節急診「量多到嚇人」

2018-02-20 22:33

新春掛急診較往年多兩成 兒科「量多到嚇人」

2018-02-20 23:57

不流汗也能延年益壽 輕度運動有益長者

2018-02-20 13:37

帶團遊黑風洞驚見外國人背國旗包 台灣領隊超感動

2018-02-21 12:28

北部濕冷到周五 彭啟明： 周六回溫轉晴

2018-02-21 07:59

大樂透第107019期獎號

2018-02-20 20:51

春節ATM提款轉帳順暢 平均每天提領54.7億元

2018-02-20 15:53

揮別孔孝真 Krystal代言CLIO展現時尚青春

2018-02-20 16:07

認養時驚呼居然同一隻！ 流浪動物缺「美照」

2018-02-20 13:06

【大叔的中年小事】五月一日到期的鳳梨罐頭

2018-02-21 06:00

孫芸芸撞鞋《怪奇物語》米莉 LV新款三連拍

2018-02-20 21:25

檢疫冷知識公開 台灣曾被稱「鬼界之島」有根據

2018-02-21 10:02

錯怪電車線！台鐵上月列車停擺元兇是「集電弓」

2018-02-21 10:21

台大人抗議政治介入 黨政人士：隊伍竟有反年改團體

2018-02-21 12:36

九千人初三衝急診 都是因為類流感

2018-02-21 11:06

大樂透六天開出四頭獎 台彩再送出一億

2018-02-21 00:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top