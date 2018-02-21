26K超商店員10年存300萬 全靠「邊緣人存錢法」

2018-02-21 11:47 聯合新聞網 綜合報導



月薪26K，邊緣人性格讓他存下三桶金。示意圖，圖片來源／ingimage。 分享 facebook

月薪26K看似不高，但是他不僅可以拒當月光族，還能存下三桶金，到底是怎麼做到的？網友在「mobile01」網站PO文，公佈自己10年有成的存錢祕技。該名網友高中畢業後就到超商值大夜班，每個月的薪水26K，10年後竟存下了300萬元。存錢的方法說來很單純，全靠「不花錢」。

他說明自己因為住家裡，每月可以省下大筆的房租。再加上沒有學貸，工作場所常有剛過保存期限的食物，又再省下一筆開銷。工作時間日夜顛倒，下班後少了社交活動，交際費用再省下不少。工作初期時，對於朋友們多采多姿的社交生活也好生羨慕，但因朋友們只會在電腦、手機壞掉時才會來找對3Ｃ小有研究的自己幫忙，反而讓他發現可以利用這份技能兼差賺外快。就業兩年後，驚覺自己已存下50幾萬，於是開始制定存錢計畫。對於存下了300萬元的成就，他覺得是犧牲了生活品質與邊緣人性格所造就的，並不是每個人都能如法炮製。

網友幫他計算月薪和存款之後得出，「等於1年只花1萬2、一個月只花1000」這樣的結論，直呼太強了「可能是全亞洲最會存錢的人了」，還建議「可以去報名黃金傳說」。也有不同意見的網友指出，零社交又沒生活品質的人生「窮得只剩下錢」，這樣的日子實在太可憐了，建議原ＰＯ應該要把存下來的錢投資在自己身上，開創下一個精彩的十年。