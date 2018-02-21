冷氣團來襲！ 今15度飄雨 明下探12度

2018-02-21 04:58 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



大陸冷氣團昨晚南下，中央氣象局表示，今天受到大陸冷氣團影響，北台灣清晨低溫約15至16度，中午高溫也從昨天23、24度，下滑至18至19度，會有明顯轉涼的感覺，明、後天各地氣溫再下降，中部以北、東北部地區清晨夜晚低溫約13度，沿海空曠地區下探12度，南部及花東也只有15至17度，周六冷氣團減弱，各地氣溫才會回升。

氣象局預報員張承傳表示，今天中部以北、東半部有局部雨勢，南部則有零星雨勢，北台灣降雨機率較高時段是在上午，花東下午後降雨機率提高，溫度方面，中部高溫約23至25度、南部約26至28度，入夜後低溫中部會降到16至18度、南部約19至21度。

張承傳表示，周四、周五華南雲雨系東移，北部、東北部有短暫雨，其他地區也有局部短暫雨，中部以北、東北部低溫約13度，沿海空曠地區低溫下探12度，高溫也只有17至18度；其他地區低溫15至17度、高溫約24至29度。北部、東北部一整天都偏冷，中南部早晚較冷、日夜溫差大。