過年飽食 醫師：多走不久坐、茶飲消食

壢新醫院中醫科主任陳宗政表示，大魚大肉多應酬少活動，可以透過茶飲消食化積。 圖／壢新醫院提供 分享 facebook

春節結束開始上班，但不少人年後仍要面對還沒吃完的零食或春酒，醫師提醒，如果不節制還是會出現腸胃不適的情況像脤氣、腹瀉、胃酸多胃食道逆流等，建議除了飲食適量也要多走多動不久坐，保持良好的運動習慣。

桃園市壢新醫院中醫科主任陳宗政表示，大魚大肉多應酬、少活動容易腹脹積食，可以透過茶飲消食化積，或準備紫蘇1公克(g)、麥芽5g、陳皮3g、 山楂3g切碎泡茶約5分鐘。另有簡易的運動平臥姿划動四肢如游泳般放鬆。

有傷食腹瀉症狀除先求助門診，也能輔以茶飲配方生薑、陳皮、白朮、葛根各3公克，切碎泡茶約5分鐘。

陳宗政、國軍桃園總醫院家醫科醫師張哲輔都提到胃痛胃酸胃逆流問題，生冷、辛辣以及不潔或未烹煮熟的食物，加上吃飯時間不定時或作息不正常，容易刺激腸胃。要減少咖啡、茶、巧克力、精製過甜的食物、膨鬆的食物、難消化的糯米製品、過度刺激的食物酒、辣要酌量食用。

胃痛會引起胃和橫膈的攣縮，間接也會引起頸肩僵硬痠痛，可以肚臍為中心取三指幅距離順時鐘按摩，一邊按摩一邊深呼吸，力道適中，要越按越放鬆。

陳宗政叮嚀，進食時過快容易引起胃部不適，建議大魚大肉在眼前，仍需保持優雅緩慢進食，或試著一邊深呼吸放鬆胃部來進食，可以減少飯後不適。張哲輔強調飲食要謹記「少油、少鹽、少糖」，多攝食高纖維食物如蔬果等，平時就要牢記飲食均衡、作息正常以減少腸胃道不適的發生。