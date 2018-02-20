官方急診分流策略失靈 春節急診「量多到嚇人」
醫院急診室總是擠滿患者，其中輕症患者占八成，衛福部健保署去年調高了輕症患者至醫學中心急診部分負擔，還推出手機ＡＰＰ讓民眾查詢假日開診診所，盼能疏散醫院急診人潮，但幾乎看不到效果。
民眾為何喜歡往急診跑？台大醫院急診部主治醫師顏瑞昇分析，許多上班族晚上下班後或是假日身體不舒服，找不到開診診所，最後只好去醫院掛急診。而國內急診的「服務」好，就算是輕症患者，在急診除了有醫師問診，還能有相關檢驗檢查服務，比起診所或是門診的檢查更為全面，因此就算健保署再怎麼呼籲輕症不要衝急診，或是透過提高輕症患者急診部分負擔費用，分流效果有限，仍有不少肚子痛、發燒等輕症患者，將醫學中心急診室塞爆，醫護人員忙翻天。
顏瑞昇認為，病人自主性高，官方就算提高部分負擔，祭出查詢開診診所的ＡＰＰ，效果仍是有限，建議須強制實施到院前檢傷分類，若靠病人自主就醫，恐難分散大醫院急診室人潮。
「提高急診部分負擔根本沒用」，台北市立聯合醫院和平婦幼院區急診科主任簡立建直言，國內醫院急診室中檢傷分類一、二級的重度患者不到二成，而八成以上都是輕症患者，健保署去年透過提高部分負擔試圖分流，卻沒有達到任何效果；而「輕急診」制度不僅是在新加坡，在歐美也是行之有年，能有效疏導分流急診病人，把大醫院資源留給重度急症患者，若能在台推行，相信不少急診醫護人員都樂觀其成。
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