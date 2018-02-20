官方急診分流策略失靈 春節急診「量多到嚇人」

2018-02-20 22:33 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



醫院急診室總是擠滿患者，其中輕症患者占八成，衛福部健保署去年調高了輕症患者至醫學中心急診部分負擔，還推出手機ＡＰＰ讓民眾查詢假日開診診所，盼能疏散醫院急診人潮，但幾乎看不到效果。

民眾為何喜歡往急診跑？台大醫院急診部主治醫師顏瑞昇分析，許多上班族晚上下班後或是假日身體不舒服，找不到開診診所，最後只好去醫院掛急診。而國內急診的「服務」好，就算是輕症患者，在急診除了有醫師問診，還能有相關檢驗檢查服務，比起診所或是門診的檢查更為全面，因此就算健保署再怎麼呼籲輕症不要衝急診，或是透過提高輕症患者急診部分負擔費用，分流效果有限，仍有不少肚子痛、發燒等輕症患者，將醫學中心急診室塞爆，醫護人員忙翻天。

顏瑞昇認為，病人自主性高，官方就算提高部分負擔，祭出查詢開診診所的ＡＰＰ，效果仍是有限，建議須強制實施到院前檢傷分類，若靠病人自主就醫，恐難分散大醫院急診室人潮。