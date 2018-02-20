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發展「輕急診」 急診醫師提醒這件事要注意

2018-02-20 22:33聯合報 記者羅真╱即時報導

為疏散大型醫學中心急診人潮，國內有醫師引進國外「輕急診」制度，計畫3月在台北車站附近開設國內首家二十四小時服務的「輕急診」診所，主要收治檢傷分類三至五級、暫無致命危險的患者，並與鄰近大小醫院合作，雙向轉診。對此，衛福部表示樂觀其成，若試辦成功，未來政策上將支持擴大施行。

衛福部醫事司長石崇良表示，大型醫院的急診患者僅兩成餘需要住院，多數患者接受醫療處置後即可返家，因此英美等國就藉由類似制度分攤急診壅塞問題，一方面也讓夜間或假日沒有診所看急症的民眾多了一個就醫選擇。衛福部樂見有醫師領頭號召開啟類似服務，若此模式運作順暢，未來政策上將支持擴大施行。

台北榮總急診部主任顏鴻章與北醫附醫急診醫學科主任高偉峰也表示樂觀其成。顏鴻章說，國內家庭醫師制度尚未建立得很好、並未提供24小時諮詢或看診服務，以致假日時分急症民眾可能無處就醫，以今年春節連續假期為例，可能因許多診所未開，台北榮總急診就診人次便居高不下，各項疾病都有，總人次比去年同期多出兩成。

高偉峰提到，大型醫學中心的急診患者中，高達七成至七成五是檢傷分類三至五級患者，但值得注意的是，有時其中混著「看似輕症、實則嚴重」的個案，舉例來說，腰痛可能是股動脈問題、腹痛可能是心肌梗塞、跌倒可能是腦出血、頭暈可能是腦部有病灶，特別是65五歲以的族群，急診檢傷分類在全世界都不是非常準、可能誤判，如何在相對輕的急診患者中揪出嚴重疾病個案，得多加留意。

基層醫療協會理事詹前俊指出，許多國外醫院的急診收治兩種患者，其中一種是有生命危險的急症患者掛急診，但也有症狀因為沒有家庭醫師或無法和家庭醫師約到診，只好臨時去醫院急門診求醫的患者，未必是十分緊急的急症，需要掛急診緊急救處理。他認為　台灣若引進輕急診（急門診）制度，的確可以幫助這些患者，又疏散真正需要急診人潮。但台灣健保制度沒急門診的給付制度，ㄧ般民眾仍然是把急診當門診看。

為疏散醫學中心急診人潮，國內有醫師引進國外「輕急診」制度，對此，衛福部表示樂觀其...
為疏散醫學中心急診人潮，國內有醫師引進國外「輕急診」制度，對此，衛福部表示樂觀其成。 圖／本報資料照片
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患者醫師衛福部

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