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醫界引進「輕急診」 不去大醫院半夜也看得到醫師

2018-02-20 22:32聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

每年入冬之後就是醫院急診「旺」季，就算健保署去年透過調高輕症患者的急診部分負擔費用，但據第一線醫師觀察，分流效果仍有限，醫學中心急診仍舊每天湧入患者，甚至滿到走廊牆邊、柱子旁，都有待床病人。

為了疏散急診人潮，有醫師引進新加坡行之有年的「輕急診」制度，比照醫院急診24小時營運但採診所收費，將收治如發燒、嘔吐、車禍外傷等暫無致命危險急症患者，讓醫學中心的急診可以留給重度患者使用，盼能有效紓解醫院急診人潮。

「醫學中心急診應該留給真正有需要的人」，引進輕急診制度的和眾診所執行長李相台指出，急診醫病關係緊張時有所聞，由於急診患者太多，且是依照症狀嚴重程度看整，許多輕症患者不耐久候而大鬧急診室；過去他一直在思考為何國內的分級醫療無法達到成效，除了家醫制度不夠完善之外，也缺乏更貼近民眾上下班時間的診療服務，使得民眾身體不舒服就直奔醫院急診室。

某次李相台和新加坡醫師聊天發現，「輕急診診所」制度在當地行之有年，在小小的新加坡就有將近20家全方位輕急診診所，有助紓解醫院急診人潮，此制度將可解決台灣急診壅塞問題，因此他決定在台北車站附近成立一間全方位綜合診所，收治檢傷分類三、四、五級的輕度急症患者。

李相台說，這間全新形態的「輕急診」診所預定於三月起營運，未來將與附近的台大醫院及周邊基層醫療院所合作，透過開方式平台邀請鄰近開業診所醫師輪班駐診，也提供X光等基礎檢驗項目，但比照醫院急診室採廿四小時服務，將收治車禍骨折、發燒、肚子痛等暫不會危及生命、檢傷分類三至五級的輕症患者，收費則比照基層診所，讓輕度急症患者不必擔心半夜或假日找不到醫師而直衝大醫院急診室。

該診所未來還將發展「垂直轉診」制度，將收治的患者依照症狀輕重再予以分級轉診，重症者轉至台大醫院等醫學中心，需要住院的中度患者可轉至北市聯醫等區域醫院，狀況較輕者返家後如需後續回診，則可以至駐診醫師的診所看病追蹤；而鄰近醫院的急診如有輕症急診患者，未來也可以就近轉至該診所，也希望此制度將能在台灣落地生根，未來能有效達到分級醫療目的。

為了疏散急診人潮，有醫師引進新加坡行之有年的「輕急診」制度，比照醫院急診24小時...
為了疏散急診人潮，有醫師引進新加坡行之有年的「輕急診」制度，比照醫院急診24小時營運但採診所收費，希望讓醫學中心的急診可以留給重度患者。 圖／本報資料照片
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