名醫的一場病 催生「輕急診」診所

2018-02-20 22:32 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



計畫引進輕急診制度的李相台是國內治療靜脈曲張名醫，過去雖一直思考如何改善國內分級醫療成效不彰的狀況，並苦思如何協助患者分流，去年底一場致命重病，催化了他打造輕急診診所。

「我看到身體流出來的那攤血，直覺自己完了，趕快跟我太太道別。」去年12月23日凌晨，李相台原本已熟睡，突然感到腹部劇烈疼痛，連忙上廁所卻發現鮮紅的血不斷噴出。行醫20多年，李相台知道是體內大出血，並深覺這樣流血一定「玩完了」，連忙把太太叫醒「跟她道別」，還好太太沒被嚇壞，直說「你傻啦，趕快去醫院。」連忙叫計程車趕去台大醫院掛急診。

才到台大急診沒多久，還沒開始檢查，李相台就因出血過多而休克。李太太轉述，當時整個急診室醫護人員一湧而上急救，在緊急關頭救回他一命。那天深夜李相台總共輸了八袋血，醒來時已被移入急診的加護區。

「我醒來時，發現急診室亂成一團，外面有發燒的孩子在哭、有人不斷嘔吐，急診擠滿輕症患者，但這些不舒服的病人，在半夜除了急診也沒地方去，醫護人員為了我們這些重症的患者忙翻了，只能讓他們一等再等。」

李相台說，當天晚上除了他，台大急診還有一位心肌梗塞、一名自殺病人，一個晚上，為了這三名重症患者急救，就足以讓所有值班醫護忙翻，「我聽著發燒孩子的哭聲，再看著忙個不停的醫護人員，心疼極了」。

當天在急診找不出病灶，胃鏡、腸鏡檢查都沒問題，李相台決定出院，把急診病床讓給有需要的患者。沒想到回家後又大出血，只好再回台大，最後在門診檢查發現腸子有個破洞，連行醫多年的主治醫師也說第一次碰到。