健康你我他／炸醋肉 念念不忘家鄉味

2018-02-20 23:43 聯合報 文／李月治（台北市）



圖／李月治（台北市） 分享 facebook

老家閩南鄉下的過年充滿年味和人情味，年菜裡除了雞鴨魚肉、長年菜、發糕等，象徵吉祥好運的傳統料理，還有一項沿襲至今的習俗，那就是在大年初一早上家家戶戶必吃的雞蛋麵線。

雞蛋是完整的水煮蛋，麵線裡加入香菇或雞捲、瘦肉等食材，讓滿滿一碗雞蛋麵線更加豐富澎湃，大年初一吃雞蛋麵線象徵長壽、福氣、圓滿，也為新年揭開美好序幕。鄉下人熱情好客，走春拜年時，主人不僅奉上甜茶，也端出充滿希望和祝福的雞蛋麵線待客，請你吃個點心，再前往下一個行程。

除了吃雞蛋麵線，閩南一帶的特色小吃炸醋肉，每逢重大節慶必端出祭祖，招待客人，當然，也是年夜飯要角。炸醋肉做法不難，連我這廚藝不好的人也可以輕易上手。

把豬肉洗淨切塊，豬肉可只取瘦肉，也可選擇肥瘦適中，帶點油脂的梅花肉。把豬肉用醋、醬油、米酒、胡椒粉、鹽、糖醃製一小時，其中醋是重點，然後裹上番薯粉，熱油鍋下去油炸，豬肉炸至金黃即可起鍋。

嘗一口，酥脆鮮甜，香氣四溢。和現在菜市場現炸現賣的炸豬肉不同，因為事先用醋醃製，豬肉充分浸潤了陳醋的香氣，吃起來一股醇厚濃郁的醋香在舌尖蔓延，讓人吃到砸嘴舔唇，欲罷不能，這也是念念不忘的家鄉味。

如今在台灣過年，我在除夕夜端上香氣四溢的炸醋肉，在大年初一煮一鍋雞蛋麵線，全家圍爐。告訴孩子這是外婆家過年的傳統飲食文化，讓過年充滿溫馨的家鄉味。