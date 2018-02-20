如何正確量血壓

2018-02-20 23:43 聯合報 本報訊



美國心臟協會日前更新高血壓定義標準，血壓值如超過130╱80毫米汞柱，即為高血壓。而哈佛大學近期一項研究，以低鹽飲食搭配蔬果，進行四周後，血壓降低成果，比服用藥物更顯著。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

正確姿勢：

正確位置：

開始量時務必將手臂平放，一定要與心臟同高，手心向上放鬆不要施力。將壓脈帶下緣綁在手肘內側凹處上約2至3公分處，並將軟管線對齊肱動脈。如果穿著一般衣服或薄毛衣時可直接量，捲起袖子反而會讓壓脈帶不平穩，太厚的外套、大衣、毛衣或太緊的緊身衣就要脫下才能量血壓。

正確時間：早、晚測量的數值是最具有參考價值的基礎血壓。若是早上起床就很緊張匆忙，或者常應酬、熬夜工作、日夜顛倒、上夜班的人，可以選擇自己固定較放鬆的時間來量測，重點是要在固定時間做測量。

確實記錄：

將測量結果照實記錄在紀錄本，標示時間、左右手血壓、有無服藥等。如果兩手血壓不同，最好持續幾天同時記錄兩隻手的血壓，之後再選取血壓偏高的那隻手固定量，如果左右兩手血壓差距過高應在回診時告知醫師。

選擇壓脈帶及血壓計

血壓計應每年校正一次，心律不整的患者要選擇專用的血壓計。

●手臂圍＞32cm：

最好選擇較寬大一點的壓脈帶

●手臂圍22～32cm：

市面上的壓脈帶皆可適用

●手臂圍＜22cm：

最好選擇較窄小一點的壓脈帶