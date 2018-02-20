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高血壓暗傷人「心」 不分年齡

2018-02-20 23:43聯合報 林謂文／台安醫院心臟內科主治醫師

有高血壓與腎臟病的民眾應避免攝取高鹽高磷的肉乾，減少身體負擔。圖／聯合報系資料照...
有高血壓與腎臟病的民眾應避免攝取高鹽高磷的肉乾，減少身體負擔。圖／聯合報系資料照片
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高血壓是最常見的疾病之一，影響上億人類健康。高血壓長期對心臟及血管引起各種併發症，造成病患永久的傷害及死亡。心臟是高血壓最常破壞的器官，未適當治療之下，大多會演變成「高血壓性心臟病」，並導致冠狀動脈疾病。

高血壓人口 逾460萬

據衛福部國健署102-104年國民營養健康狀況變遷調查，18歲以上民眾高血壓盛行率24.1%，約4人就有1人高血壓，估計罹患高血壓民眾462萬人。調查結果也顯示，國內18-39歲年輕人高血壓盛行率4.7％，平均每21個人就有1人高血壓，估計18-39歲國人逾36萬人罹患高血壓，顯見高血壓並非一般人認知的「中老年病」，各年齡層都受到高血壓威脅。

高血壓（HTN：Hypertension）又稱動脈高血壓（arterial hypertension），經由量測動脈內血液流動壓力得到數值。血壓升高使心臟推動血液時負擔增加，長期下來影響心臟功能，造成心臟疾病甚至影響其他器官。

幾乎影響全身器官

高血壓一開始常常沒有症狀，當有症狀出現時，通常是某些器官已受到相當程度的損害，因此可說是「沉默的殺手」。

高血壓是導致重症及心臟疾病、心衰竭、周邊動脈血管疾病、中風、腦出血等危險因子之一。即使輕度的血壓升高，長期下來也能造成疾病並且縮短壽命。所以控制血壓很重要，愈早開始控制，愈早預防其他心臟及血管疾病。

頭痛、頭暈、肩部痠痛、頸部僵硬、臉部潮紅、心悸、胸痛、胸悶、呼吸困難、嘔吐、下肢浮腫、視力模糊、間歇跛行等是高血壓主要症狀；情緒、壓力是形成高血壓的兩大原因。

高血壓症狀常發生在血壓突然上升或失控時，造成血壓波動的原因，外在壓力像環境及天氣的變化或工作壓力等；自身壓力則是失眠、作息不正常、情緒波動、生病勞累、運動等。

高血壓中風頸部僵硬

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