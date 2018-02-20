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過完年又變冷 早晚都該量血壓

2018-02-20 23:43聯合報 記者羅真／專題報導

春節假期多是溫煦好天氣，開工後卻馬上有冷氣團報到，一熱一冷間，當心血壓變化帶來的...
春節假期多是溫煦好天氣，開工後卻馬上有冷氣團報到，一熱一冷間，當心血壓變化帶來的健康危害。 圖／聯合報系資料照片
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春節假期多是溫煦好天氣，開工後卻馬上有冷氣團報到，一熱一冷間，當心血壓變化帶來的健康危害。醫師提醒，高血壓患者未必有不適症狀，寒流來襲時應早晚各量一次血壓，有病史者可備藥，適時吃半顆、不夠再吃半顆，但當收縮壓/舒張壓超過180／120毫米汞柱（mmHg），就屬「高血壓危象」，有心肌梗塞等危險，須立即就醫。

振興醫院心臟醫學中心主治醫師黃建龍表示，高血壓患者未必有不適症狀，就有一名年約50歲的患者，在春節前持續一周的寒流期間並無感到不適，但除夕當天卻發生急性心肌梗塞，收縮壓數值飆破190。經詢問發現，他許久前曾吃降血壓藥，但一吃就頭暈、沒吃反倒比較舒服，因此自行停藥，平常也沒有定時量血壓，不料一發病就心肌梗塞。

另名中年女性，在春節前寒流期間，原本穩定的血壓開始飆高。原來她6年前在醫院量血壓時，收縮壓正常、舒張壓數值86，醫師認為偏高，請她服藥控制。後來因故開刀、患者飲食變得清淡，舒張壓下降至60左右，醫師同意停藥。

不料，春節前的寒流竟讓舒張壓數值上升至96至106，患者很疑惑，只有舒張壓高是嚴重的事嗎？該不該重新吃藥、又何時該就醫？

黃建龍說，60、70歲高齡者往往因血管硬化、缺乏彈性，使血液壓迫動脈血管壁的力量變高，常見收縮壓較高；而50歲以下的年輕患者則相對常見「收縮壓正常、舒張壓偏高」的情況，原因不明。

「比起舒張壓，收縮壓高更顯著提升中風與心臟病的風險。」黃建龍表示，台灣高血壓協會認定，一般人的高血壓標準是收縮壓/舒張壓分別為140／90（mmHg）以上，美國心臟協會則為130／80（mmHg）以上，上述患者寒流期間的血壓值偏高，應加以控制。

黃建龍表示，寒流來襲時，一般健康的人血壓都會比平時高，因此建議有高血壓病史者，即使血壓控制穩定、已依醫囑停藥，在寒流來襲前也可先準備好降血壓藥，每日早晚各量一次血壓，若超出正常值，可先吃半顆；後續量幾次血壓若發現仍偏高、藥量可能不夠，則再加半顆。值得注意的是，有糖尿病、動脈瘤、主動脈剝離等病史者，血壓值建議控制在130／80以下，否則將提升發病機率。

他特別提醒，若收縮壓／舒張壓數值超過180／120，就是「高血壓危象」，寒流來襲時就診人次比平日多出一至兩成，這群人會有心肌梗塞等生命危險，自行控制無效時，須要立刻赴急診就醫。

寒流患者高血壓

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