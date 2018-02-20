年節吃太多要減重？ 營養師：別錯吃種類

2018-02-20 15:08 中央社 台中20日電



春節假期進入尾聲，節後想要減重的民眾要注意，台中光田綜合醫院營養師蔡慧君今天提醒，別吃錯高熱量食物了，門診中一名博士生只吃玉米，以為是蔬菜，結果體重不減反增。 一根水煮玉米熱量約210大卡，就等於一碗8分滿的白飯，一餐一根玉米就能取代主食白飯，若吃3根玉米就等於吃下一整個便當的熱量。 圖／ingimage 分享 facebook

蔡慧君表示，這名博士研究生因罹患糖尿病，為控制破百的體重，平日只吃早、晚兩餐，近來為了加強減重，決定晚餐只吃蔬菜，連續多日都只吃玉米，還一次嗑3根，不料體重不減反增、血糖飆高，經醫師轉介到光田綜合醫院營養諮詢門診，才知道玉米不是蔬菜。

蔡慧君指出，多數人都知道白米、麵食等主食是全穀根莖類，主要成分是碳水化合物（即澱粉），而玉米在營養分類上也屬全穀根莖類，一根水煮玉米熱量約210大卡，就等於一碗8分滿的白飯，一餐一根玉米就能取代主食白飯，若吃3根玉米就等於吃下一整個便當的熱量。

蔡慧君說，其他容易被誤以為是蔬菜的全穀根莖類還有山藥、芋頭、荸齊、蓮藕、南瓜等。甜湯常用的薏仁、蓮子和綠豆、紅豆、花豆、粉圓、米苔目等，還有常被作為零嘴的蠶豆、爆米花也都是屬全穀根莖類。

蔡慧君建議，成人在均衡飲食下，每日全穀根莖類建議量為1.5至4碗。減重期間一天比正常時攝取減少500大卡，蔬菜在6大類食物裡是熱量最低、纖維質高，可以多吃，而蔬菜除了葉菜之外還包含木耳、黃豆芽、綠豆芽、玉米筍、茭白筍、蘆筍、秋葵、番茄及香菇、金針菇、猴頭菇等菇類，還有蒲瓜、胡瓜、苦瓜、絲瓜等瓜類。

蔡慧君也提供一個減重小技巧，民眾可以利用改變用餐順序來加強減重效果，先吃蔬菜，再吃蛋白質類食物，如豆魚肉蛋類，最後再跟澱粉類食物一起搭配食用。特別注意需細嚼慢嚥，狼吞虎嚥對減重可是大忌。