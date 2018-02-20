冷氣團來襲！今晚氣溫驟降 周四下探13度

2018-02-20 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



今晚大陸冷氣團南下，北台灣氣溫又會再度下降，中央氣象局表示，明天受到大陸冷氣團影響，北台灣高溫驟降至18至19度，但愈晚氣溫越低，入夜後溫度只剩15、16度，北部及東半部仍有雨，周四、周五各地氣溫再下降，預估中部以北、東北部地區，夜晚至清晨低溫僅13、14度左右，南部及花東也降至15至17度，預計周六冷氣團減弱，各地氣溫才會稍微回升。

今天晚上大陸冷氣團南下，一整天都是降溫的過程。 本報系資料照／記者陳正興攝影 分享 facebook

氣象局預報員張承傳表示，今天晚上大陸冷氣團南下，一整天都是降溫的過程。今天中午北部高溫還有23、24度，入夜到明天清晨北部下滑至15至16度，明天北部地區高溫只剩18至19度，會有明顯轉涼的感覺，降雨方面，今天下半天鋒面通過，中南部也有零星雨勢，深夜起中部以北、東北部降雨機率也會提高。

張承傳表示，今天台中高溫還有達到26度、南部29度，明天中午中南部溫度降幅約3度、晚間溫度會再下降。

周四、周五華南雲雨系東移，北部、東北部有短暫雨，其他地區也有局部短暫雨，中部以北、東北部低溫下探13度，北部高溫也只有17至18度，南部、花東低溫15至17度，中部高溫約24至27度、南部高溫約25至29度，北部、東北部一整天都偏冷，中南部早晚較冷、日夜溫差大。

張承傳表示，周六天氣將會明顯回暖，北部高溫可以達到25度，下雨也會緩和、只剩東半部及北部山區有雨。今天到明天東北風增強，西半部地區及澎湖、金門及馬祖有霧，明天也有陸上強風特報。直到周日、周一東北季風將再度增強，北部又會再降溫，目前觀察還未達到冷氣團等級。