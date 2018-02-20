賀陳旦喊踢館 記者實測國道未來日旅行時間有差距

2018-02-20 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



交通部今年首度在春節推出「未來日旅行時間預測」，民眾可查詢國一、三、五任意起迄點交流道預測行車時間，交通部長賀陳旦更在春節喊話「歡迎民眾來踢館」，不過根據記者實測初三南下中和到茄苳交流道，預測時間為1小時05分、實際卻是1小時40分，差了約半小時；高公局表示，將持續改進讓系統更精準，今年也將納入橫向國道預測。 記者實測初三從中和交流道南下茄苳交流道，三鶯到關係路段壅塞。記者侯俐安／攝影 分享 facebook

大年初三上午9時，記者實測從中和交流道開車南下茄苳交流道，前一天及當天上午出發前，系統都預測到達時間為1小時05分、抵達時間為10時05分；若提前於8時上路為56分鐘，延後至9時30分上路為1小時11分、10時上路則是1小時17分鐘。

記者9時開上中和交流道，三鶯到關西車多壅塞、走走停停，下茄苳交流道時已是上午10時40分，行車時間為1小時40分鐘，與預測時間差了35分鐘。

不過，初四下午4時30分從龍潭交流道北上新店交流道時，「未來日旅行時間」預測為40分鐘，龍潭到大溪雖然時速雖一度降到20左右，但實際也在40分鐘抵達新店交流道，預測精準。

高公局表示，相較於Google map採用即時資料，「未來日旅行時間」是利用歷史資料及大數據預測，若有突發狀況會造成較大誤差，初三旅客湧入六福村、小人國讓三鷹到關西湧入大量車潮，春節後將依各路段、時段實測結果，提供廠商持續改善。

高公局也預計今年增加將橫向國道旅行時間預測，最快明年將增加「短時間預測」，根據收集到的資料，每30分鐘到1小時更新一次，將可讓系統更精準。