不流汗也能延年益壽 輕度運動有益長者

2018-02-20 13:37 中央社 巴黎20日綜合外電報導



根據醫學報告，每週花幾個小時遛遛狗、從事園藝等排汗量不大的輕度運動，還是可以降低年長男性的死亡風險。

醫學報告，每週花幾個小時遛遛狗、從事園藝等排汗量不大的輕度運動，還是可以降低年長男性的死亡風險。本報系資料照／記者林秀明攝影 分享 facebook

法新社報導，今天發表在「英國運動醫學雜誌」（British Journal of Sports Medicine）的報告挑戰了兩個長久以來的假設：要促進身體健康、降低死亡風險，不僅要從事劇烈運動，運動時間也要長。

例如英國的運動量指南就建議，老人每週至少做150分鐘中度到強度的運動，分段做每次不可少過10分鐘。

但今天發表的報告顯示，輕度運動也應該列入高齡人士的運動量指南。

研究主筆、倫敦大學學院（UCL）流行病學家傑夫里茲（Barbara Jefferis）在追蹤約1181名平均年齡78歲、不患有心血管疾病的男性5年後，告訴法新社：「結果指出，所有活動，無論激烈程度高低，都有益長者。」

鼓勵老人從事不流汗的運動似乎也比較實際。自願受試者當中，僅16%做到英國運動指南要求的每次至少10分鐘，但有2/3達到每週運動150分鐘的量，只不過每次活動的時間都比要求得要短。

研究發現，每天從事額外30分鐘的輕度運動，死亡風險降低17%。而從事半小時中強度運動降低死亡風險達33%。

不過重點在於運動的總時間，而不是運動時間分多少段來做。

從事簡短、分段式輕度活動的男性，無論是除草、游泳還是健走，都有助延年益壽，與每次健身時間較長的男性無異。

傑夫里茲沒有年長女性的相關數據，但她說，研究結果沒有不適用在女性身上的道理。