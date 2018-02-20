3月起費率調漲71%！ 酒駕會讓你荷包大失血

2018-02-20 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



廣大汽車車主注意了，過完春假年假，不想讓荷包嚴重失血的好方法，就是不要再酒駕了。金管會已經發布，自今、2018年3月1日起，強制汽車責任險「酒駕加費」費率，自去年的2100元，提高到3600元，一口氣調漲71.43%，且無理賠上限，罰到你怕為止。 金管會發布，自今、2018年3月1日起，強制汽車責任險「酒駕加費」費率，自去年的2100元，提高到3600元。記者孫中英／攝影。 分享 facebook

金管會保險局表示，新制自3月1日開始實施，計算基礎為「前一年度的酒駕紀錄」；也就是說，自今年3月1日起「往前回推1年」，民眾若有酒駕紀錄，自今年3月後，續保強制車險時，將依3600元乘以違規次數；若民眾去年酒駕10次，今年強制車險酒駕加費將高達3.6萬元，愛酒駕的民眾，千萬別跟自己的荷包過不去。

保險局表示，由於民眾酒駕事故頻傳，導致強制汽車險理賠酒後駕車金額一路升高，為合理反映理賠成本，強制汽車險「酒駕加費」費率必須提高，自2100元，提高到3600元，新制在過完年後，自3月1日起上路。

根據保險局統計，自民國103年3月實施強制汽車險酒駕加費以來，累計到目前為止，酒駕加費「以違規1次」最多，約有6、7萬人，但也有數10人在1年內違規酒駕高達4次，因而「被加費4次」。保險局提醒，「酒駕加費」無次數上限，民眾最好不要以身試法。不過，酒駕加費規定，目前僅限於規範「汽車車主」，並不包括千萬「機車族」。

今天是春節連續假期最後一天，不少民眾將開車北返，產險業者提醒，民眾開車上路前，最好先檢查車輛的「五油三水」，包括「汽油、引擎機油、變速箱油、煞車油、方向機動力油」，及「引擎冷卻水、雨刷水及電瓶水」等。若在路上，不慎發生交通事故，現場處理重點包括，「先放置警告標示、維持交通順暢，避免二次事故發生，保持現場立刻報警、送傷者就醫，同時為維護自身權益，須確定警方繪製資料是否與現況相符，並通知投保的產險公司」。