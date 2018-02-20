春節無休 各水庫人員監控水情及安全

2018-02-20 12:50 中央社 台北20日電



水利署今天表示，為確保供水順利，各大水庫都有工作人員留守24小時監控水情。目前為止，除苗栗維持一階限水及台南、澎湖水情稍緊，其餘地區皆正常穩定。

農曆春節各水庫人員持續擔起維持用水穩定的重責大任，經濟部水利署長賴建信也帶領一級主管在大年初三至初五期間，分別前往石門、寶山第二、鯉魚潭、石岡壩、湖山及曾文水庫，了解供水情形並慰勞值班同仁。

水利署今天發布新聞稿指出，已經建立嚴謹的水庫安全管理機制，各水庫也都有工作人員留守24小時監控水情。近來花蓮地區連續發生多起超過規模5的地震，宜蘭昨天晚上也發生規模5.3地震，水利署立即在地震後邀集國內大地、地質專家學者及水利技師公會技師進行水庫特別檢查，確保全台重要水庫安全正常。

水利署表示，受惠今年1月起降雨挹注，各地水情已有改善，除苗栗地區維持一階限水及台南、澎湖地區為水情稍緊外，其餘各地區水情正常穩定。不過，根據中央氣象局預報資料，未來一季雨量可能偏少，為確保春節期間供水順利，各供水單位將持續掌控適量用水，為區域用水管控努力。

另外，湖山水庫完工後，今年首次開放民眾免費參觀，過年期間也成為雲林地區熱門景點。