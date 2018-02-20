高血壓無症狀！他一發病就心肌梗塞 醫師點出關鍵

2018-02-20 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



醫師提醒，寒流來襲時應早晚各量一次血壓，有病史者可備藥，適時吃半顆、不夠再吃半顆，但當發現收縮壓/舒張壓超過180／120毫米汞柱（mmHg），就屬「高血壓危象」，會有心肌梗塞等生命危險，須立即赴急診就醫。 本報系資料照／記者黃士航攝影 分享 facebook 春節假期是溫煦好天，但開工後卻馬上有冷氣團報到，一熱一冷間，當心血壓變化帶來的健康危害。醫師提醒，高血壓患者未必有不適症狀，寒流來襲時應早晚各量一次血壓，有病史者可備藥，適時吃半顆、不夠再吃半顆，但當發現收縮壓/舒張壓超過180／120毫米汞柱（mmHg），就屬「高血壓危象」，會有心肌梗塞等生命危險，須立即赴急診就醫。

● 高血壓但無症狀 他一發病就是心肌梗塞

振興醫院心臟醫學中心主治醫師黃建龍表示，高血壓患者未必有不適症狀，日前就有一名年約50歲的壯年患者，在春節前持續一周的寒流期間並無感到不適，但除夕當天卻發生急性心肌梗塞，收縮壓飆破190（mmHg）。經醫師詢問發現，他許久以前曾吃降血壓藥，但一吃就頭暈、沒吃反倒比較舒服，因此自行停藥，平日裡更未定時量血壓，不料一發病就是心肌梗塞。

● 她平日血壓都穩定 寒流時僅舒張壓一路飆高

同樣在春節前那波寒流中，另一名中年女性為血壓問題深深困擾。她6年前在醫院量血壓時發現，收縮壓正常、舒張壓偏高，當時舒張壓為86（mmHg），依循醫囑服藥控制。之前因故開刀、飲食變得清淡，舒張壓也隨之降至60（mmHg）左右，在醫師建議下停藥。

不料，春節前的寒流竟讓舒張壓上升至96至106（mmHg），她不知道只有舒張壓高是嚴重的事嗎？也不清楚該不該重新吃藥、又何時該看醫生？

黃建龍說，60、70歲高齡者往往會因血管硬化、缺乏彈性，使得血液壓迫動脈血管壁的力量變高，常見收縮壓較高；而50歲以下的年輕患者則相對常見「收縮壓正常、舒張壓偏高」的情況，原因目前仍不明。

「比起舒張壓，收縮壓高更顯著提升中風與心臟病的風險」，黃建龍表示，台灣高血壓協會認定，一般人的高血壓標準是，收縮壓/舒張壓分別為140／90（mmHg）以上，美國心臟協會則為130／80（mmHg）以上，因此上述患者寒流期間的血壓值仍舊偏高，應加以控制。

● 有病史者可先備藥 「高血壓危象」立刻送急診

寒流來襲前要準備什麼？寒流來襲時怎麼自我控制，何時必須直接就醫？

黃建龍表示，寒流來襲時，就連一般健康的人血壓都會比平時高，因此建議有高血壓病史者，即使血壓控制穩定、已依醫囑停藥，在寒流來襲前也可先準備好降血壓藥，每日早晚各量一次血壓，若超出正常值，可先吃半顆；後續量幾次血壓若發現仍偏高、藥量可能不夠，則再加半顆。值得注意的是，有糖尿病、動脈瘤、主動脈剝離等病史者，血壓建議控制在130／80（mmHg）以下，否則將提升發病機率。