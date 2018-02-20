愛毛小孩就戒菸 賺健康也旺桃花

2018-02-20 00:06 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ／台北報導



很多人寵愛狗貓，把「毛小孩」視為家庭成員。衛福部國健署提醒，二、三手菸會對孩童、家人造成危害，三手菸同樣會影響毛小孩的健康。瑞犬迎春，狗年到！新年新氣象，國健署分享戒菸三部曲，戒菸不但有助健康，更為家中毛小孩增添好運，旺旺一整年！

一、立即戒菸，當毛小孩貴人：菸中有超過7000多種化學物質，其中93種會致癌，根據資料顯示，貓狗長期暴露在二手菸、三手菸環境下，會引發各類呼吸系統疾病，產生過敏反應，甚至罹患鼻癌和肺癌，比一般無菸害環境下的罹癌機率高出2至4倍；而貓有舔整毛髮的習性，讓牠們吃下殘留於身上的三手菸，可能導致口腔癌。

二、戒除菸癮，贏得桃花好人緣：戒菸一天，就能減少心血管危險因子；1年後冠狀動脈疾病危險減掉一半；5年後中風危險性和不抽菸者相同；10年後肺癌危險性降低一半；15年後冠心病風險與不抽菸者相同。「戒菸」後散發清新好味道，還能增加魅力迎接桃花。

三、專業協助，財庫滿盈人興旺：菸價上漲，不少菸品漲破百元，若以每天1包菸100元計算，1年需花3萬6500元買菸，依國際實證顯示，單靠個人意志力戒菸，成功率僅3至5%，若有專業協助，可提高8至10倍，建議撥打戒菸專線尋求專業協助，成功戒菸省下買菸錢，讓人財庫滿滿人氣旺。

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